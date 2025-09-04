Conductor del banco de Java Central Bawa huye Rp10 mil millones cuando los oficiales del baño

Solo, vive – una persona Conductor del banco de Java Central Desde Wonogiri, Java Central, desesperado por transportar Rp10 mil millones en efectivo junto con automóviles operativos bancarios, lunes (1/9/2025). La acción ocurrió cuando el Fund Transport Car se detuvo en el área de estacionamiento de la orilla del centro de Java.

Leer también: Marshel Widianto fue acusado de ser un timbre, Cesen: mi esposo fue por la manifestación para ser un equipo médico, ¿sabes?



La cronología comenzó cuando el trabajo de Bank Central Java tomó fondos de Rp6 mil millones de la Oficina Representativa de la Sucursal de la sucursal de Solo Indonesia (BI). Posteriormente, nuevamente tomaron Rp4 mil millones de la sucursal del Banco de Java Central Java con un vehículo operativo conducido por el conductor.

«Debido a que estaba esperando mil millones de réplicas, finalmente este auto de transporte se trasladó al estacionamiento. El personal de seguridad de mí estaba en un estado de defecación al baño», dijo el jueves (4/9/2025).

Leer también: Los autos eléctricos fueron multados debido a sonidos falsos, esto es lo que sucedió



El conductor supuestamente aprovechó la oportunidad para huir. Según las imágenes de CCTV, los autos operativos dejaron el patio de la sucursal alrededor de las 12:20 WIB.

Leer también: J-20S China se llama Exceder los aviones de combate de quinta generación, su tecnología sofisticada hace que el mundo militar conmocione



«En ese momento el empleado intentó contactar, pero no había respuesta, no hubo respuesta. De modo que hasta este momento todavía estamos buscando», agregó Prastiyo.

La policía ahora está recopilando información de varios testigos y rastreando varias instrucciones para reducir el espacio de los perpetradores. Según Prastiyo, el procedimiento para ganar dinero está de acuerdo con las reglas aplicables.

«La seguridad se lleva a cabo de acuerdo con los SOP y las solicitudes. Por lo tanto, incluso si hay una solicitud de que uno se realice de acuerdo con las partes necesitadas», explicó.

Agregó, desde que el viaje desde la sucursal de Wonogiri del Banco Central de Java hasta Solo, el número de personal de seguridad sigue siendo el mismo.

Kasatreskrim se aseguró de que la identidad del conductor hubiera sido embolsada por la policía. «Para los perpetradores, se ha embolsado el nombre y se ha hecho una observación exhaustiva, incluida la residencia de los perpetradores», dijo. (Mahfira putri/tvone/solo)