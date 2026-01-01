Conductor de Xpeng amenazado con sanciones, el garaje de Anwar Usman destacado y el nuevo automóvil Hyundai de 100 millones de IDR

Jacarta – A partir de 2026, lectores VIVA Automotriz el miércoles 31 de diciembre de 2025, prestando atención a tres temas que están siendo ampliamente discutidos por el público. Partiendo del caso de los conductores de coches eléctricos xpeng que estaba decidido a quitar las manos del volante, iluminando el contenido del garaje. anwar usman acercándose a la jubilación, hasta la llegada de un coche nuevo hyundai con una etiqueta de 100 millones de IDR. Aquí está el resumen.

Lea también: Anwar Usman quiere retirarse, su garaje está en el punto de mira



1. Quitando las manos del volante, este conductor de Xpeng ahora está amenazado con ser incluido en la lista negra

Lea también: Al quitar las manos del volante, este conductor de Xpeng ahora corre el riesgo de ser incluido en la lista negra



Un vídeo que muestra al conductor de un coche eléctrico Xpeng quitando las manos del volante mientras conduce se ha vuelto viral en las redes sociales. Esta acción se considera peligrosa y viola las disposiciones sobre el uso de funciones de asistencia a la conducción. ¿A qué consecuencias se enfrentan estos conductores y cuál es la actitud del fabricante ante el mal uso de esta tecnología? Leer más.

2. Anwar Usman quiere retirarse, su garaje será el centro de atención

Lea también: El juez del Tribunal Constitucional Anwar Usman quiere jubilarse, MA hace que Pansel encuentre su reemplazo





Presidente del Tribunal Constitucional (MK), Anwar Usman Foto : VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

Acercándose a su jubilación, la figura de Anwar Usman se ha convertido en una preocupación pública, no sólo por su trabajo, sino también por la colección de vehículos almacenados en su garaje. Las filas de coches que posee han despertado la curiosidad de los internautas. ¿Qué vehículos hay en el garaje y por qué es tan popular esta colección? Leer más.

3. El nuevo automóvil Hyundai está oficialmente a la venta, con un precio de 100 millones de IDR



Coches Hyundai para flota de taxis en India

Hyundai ha vuelto a atraer la atención del mercado automovilístico indonesio con el lanzamiento de un coche nuevo por valor de 100 millones de IDR. Se considera que la presencia de este modelo abre mayores oportunidades para los consumidores que desean poseer un vehículo moderno a un precio asequible. ¿De qué coche se trata y qué características se ofrecen en su clase? Leer más.