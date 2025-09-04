Conductor de Rantis Brimob que Ojol Affan fue sentenciado a 7 años, ¿qué significa eso?

Yakarta, Viva – El caso de la muerte de un taxi de motocicleta en línea (ojol) Affan kurniawan Como resultado de ser atropellado por vehículos tácticos (Rantis) Brote cola larga. El conductor de Rantis llamado Bripka Rohmat ahora es sentenciado a ética por la Comisión Nacional de Ética (KKEP) condenado a ética.

En una sesión ética el jueves 4 de septiembre de 2025, Rohmat estaba oficialmente sujeto a castigo Demostración Durante siete años, las mutaciones que descendieron en el cargo de acuerdo con su período oficial en la Policía Nacional.

El presidente de la Asamblea de la Sesión de Kkep enfatizó que las acciones de Rohmat se consideraban despreciables. Además de las sanciones de demostración, también debe someterse a una colocación en un lugar especial (Patsus) y debe transmitir una disculpa, tanto por vía oral frente a la Asamblea como escrita al liderazgo de la Policía Nacional.

CASE CRONOLOGÍA: Ojol asesinado durante la demostración ricuh

Affan Kurniawan murió después de ser aplastado Rantis brimob Cuando hubo una manifestación en Pejonpongan, Tanah Abang, Central Yakarta el jueves 28 de agosto de 2025.

Captura de pantalla BRIMOB CAR TÁTICO BARCUDA LINDAS Men usa chaquetas Ojol.

Polda Metro Jaya luego arrestó a siete miembros de Brimob que estaban en el vehículo. Son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

¿Qué es Demosi en la Policía Nacional?

El término manifestación a menudo surge cuando hay miembros de la Policía Nacional o empleados que son sancionados debido a violaciones. Según la página oficial de la Policía Nacional, Demosi es una forma de castigo en forma de transferencia de puestos a una posición más baja.

Esta disposición está regulada en el Número de Regulación del Jefe de la Policía Nacional 19 de 2012 con respecto a la estructura organizacional y los procedimientos laborales de la Comisión Nacional del Código de Ética de la Policía. Artículo 1 Número 24 Estados:

«Demosi es una mutación que es una oración en forma de liberación de posiciones y disminución del escalón y se transfiere a diferentes posiciones, funciones o áreas».

Además, el Reglamento Jefe de la Policía Nacional No. 2 de 2016 sobre el asentamiento de violaciones disciplinarias también explicó que la mutación de la degradación podría ser eliminada a los miembros que ocupan posiciones estructurales y funcionales para trasladarse a posiciones más bajas, incluso sin ninguna posición.

En otras palabras, la demostración es lo opuesto a la promoción. Si la promoción significa ascender a la posición, entonces la degradación es una disminución en la posición debido a las violaciones.

El impacto de la degradación en los miembros

Las sanciones de demostración no son solo la transferencia de posiciones, sino que también tienen un impacto en las responsabilidades y el bienestar de los miembros. Las posiciones más bajas afectan automáticamente los beneficios, la autoridad y los roles en la institución.

En su implementación, los miembros afectados por las sanciones de degradación serán monitoreados de cerca por los superiores y los Provos de la Policía Nacional durante la sentencia. De hecho, la supervisión continúa durante seis meses después de que se complete la sentencia.

Degradación en el mundo del trabajo

Demosi no solo es válido en la Policía Nacional, sino también conocida en el mundo del trabajo en general. Según los libros Rendimiento de recursos humanos Ni Kadek Suryani et al. (2020), Demosi significa posiciones de mudanza a posiciones más bajas. Por lo general, esto sucede porque:

Mal desempeño laboral

Los empleados no pueden lograr los objetivos o estándares de desempeño establecidos por la empresa.

Violación de las reglas de la empresa

Vietar las regulaciones internas puede conducir a sanciones de degradación después de reprimiciones y advertencias.

Falta de habilidades

Ciertos puestos requieren habilidades especiales, y si los empleados se consideran desconocidos, las posiciones pueden reducirse.

Desde una perspectiva de gestión, la degradación es una forma de que la empresa y la institución mantengan la disciplina, así como un efecto disuasorio para los empleados que violan.