Conductor de Ojol asesinado Rantis Brimob, Kapolda Maling y pidiendo a los ciudadanos de RIAU que no sean provocados

Pekanbaru, Viva – Kapolda Riau El inspector general Herry Heryawan también expresó sus condolencias y sus profundas condolencias por el incidente ojol asesinado por ser aplastado Rantis Brote en Yakarta. El inspector general Herry pidió a todas las partes que permanecieran tranquilas y no provocadas.

«También somos serviciales y afligidos por lo que suceden a nuestros colegas, conductor Ojol en Yakarta. Ciertamente sentimos el dolor que siente la familia de la víctima «, dijo Herry en su declaración escrita, el viernes 29 de agosto de 2025.

Herimen, su apodo le pidió a todas las partes, especialmente a las personas en la provincia de Riau que permanezcan tranquilas y no provocadas. Hizo hincapié en que la Policía Nacional estaba llevando a cabo un proceso legal contra el oficial de policía.



Captura de pantalla BRIMOB CAR TÁTICO BARCUDA LINDAS Men usa chaquetas Ojol.

«Preguntamos respetuosamente para que las personas permanezcan tranquilas y piensen con claridad, no sean fácilmente provocadas. Confíe todos los procesos legales a la Policía Nacional», agregó.

Herimen invitó a todos los rangos en las Polres y el Polso a rezar por el afecto y la familia por este desastre.

«Oremos para que las familias que quedan se les da fortaleza y fuerza. Esperemos que este sea un recordatorio para que todos nosotros siempre tengamos cuidado y apreciamos cada vida», agregó.

Además, también solicitó que el incidente en Jakarat sea una preocupación de su personal. Pidió a las filas que priorizaran los actos humanistas al tratar con la comunidad.

Hizo hincapié en la importancia de la empatía y la precaución en cada tarea, especialmente aquellos que involucran alta movilidad e interacción con la comunidad.

«Priorizar el humanismo, la empatía y la precaución en el deber. Evite las acciones represivas excesivas», dijo.

Como se sabe, Ojol nombró Affan kurniawan Asesinado por Rantis Brimob aplastado en Yakarta el jueves 28 de agosto. Este incidente provocó la ira de las masas que luego clasificó la sede del Brimob Kwitang.

El general de policía nacional, el general Listyo Sigit Prabowo, y el inspector general del Jefe de Policía de Metro Jaya, Asep Edi Suheri, habían transmitido una disculpa directamente a la familia Affan. El general Sigit y el inspector general ASEP también expresaron una profunda tristeza por este incidente.

El jefe de policía nacional enfatizó que este caso sería investigado a fondo. En la actualidad hay 7 miembros de Brimob que están dentro del rantis que han sido asegurados y están experimentando el proceso de examen.