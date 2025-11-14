Conductor de camioneta muy ebrio choca con su motocicleta en Gowa y muere una familia

Makassar, VIVA – una familia murió por dentro accidente Muerte que involucra una camioneta y una motocicleta de tres ruedas en Jalan Poros Malino, aldea de Mawang, distrito de Somba Opu, Regencia. gowaviernes 14 de noviembre de 2025

Lea también: Autobús choca contra camioneta y luego cae a un barranco en Perú; 37 personas mueren



El conductor de la camioneta, sospechoso de conducir bajo los efectos del alcohol, se dio a la fuga antes de ser detenido por los vecinos y la policía.

El accidente quedó registrado por una cámara de circuito cerrado de televisión de uno de los comercios cercanos al lugar. Las imágenes muestran a una camioneta con matrícula DD 8404 AL que circulaba a toda velocidad en sentido contrario y se sale bruscamente del carril de la derecha, chocando luego con una motocicleta DD 5467 RN en la que viajaban tres personas de una misma familia.

Lea también: Falla el freno de un camión en Kuta golpea a un peatón y lo mata



Como resultado, Akbar Dani Saputra (41) y su hijo, Nurhan Afkar Fadil (11), murieron en el lugar. La esposa, Norma (38), sufrió heridas graves y fue trasladada de urgencia al hospital regional Syekh Yusuf Gowa con sus dos hijos y su marido.



Una familia murió atropellada por una camioneta en Gowa

Lea también: Un camión de combustible que se desvía choca contra un automóvil y una tienda en Purworejo, 1 muerto y 3 heridos graves



En el hospital, la familia de la víctima lloró histéricamente cuando vieron los cuerpos del padre y del hijo en la morgue. Luego ambos fueron entregados a la familia para ser enterrados en el tanatorio.

Varias horas después del accidente, la familia volvió a quedar impactada por la noticia de que Norma también había muerto. Según la familia, estaba a punto de ser remitido a un hospital de Makassar a las 15.00 horas WITA, pero su estado era crítico y murió antes de que se llevara a cabo el proceso de derivación.

«Quería que me remitieran a Makassar, pero no se pudo salvar la vida de la víctima. Norma murió antes de que pudieran derivarlo», dijo Ita, la familia de la víctima.

Ita dijo que el marido y la mujer eran conocidos por ser amables, tranquilos y amigables. Ese día ambos se dirigían a sus respectivos lugares de trabajo.

Su marido irá a su lugar de trabajo porque es obrero de la construcción y su esposa irá a su punto de venta en la carretera principal de Malino porque vende pienso para pollos.

Antes de partir, planearon llevar a su segundo hijo, Afkar, a casa de su abuela porque eran vacaciones escolares.

Pero lamentablemente los tres murieron tras ser atropellados por una camioneta que se salió de la carretera. «El marido y el niño han sido enterrados, mientras que la esposa será enterrada mañana», continuó Ita.

El jefe de la unidad de tráfico de la policía de Gowa, Gakkum, IPDA Heri Siswanto, confirmó que se sospechaba que el conductor de la camioneta conducía bajo los efectos del alcohol.