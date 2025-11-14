Conductor de camión muerto y limpiador contratado por accidente en Pune que mató a 8 personas







El Poner políticas han registrado un caso de homicidio culposo contra el conductor fallecido y el limpiador de un camión involucrado en un terrible accidente que mató a ocho personas e hirió a otras 14, dijeron funcionarios el viernes, informó la agencia de noticias PTI.

La policía dijo que el dueño del camión también ha sido detenido.

Ocho personas murieron y otras 14 resultaron heridas después de que un automóvil fuera aplastado entre dos grandes camiones portacontenedores, y un gran incendio envolvió a los tres vehículos en la carretera Mumbai-Bengaluru en Pune el jueves por la noche.

El mortal accidente que involucró a varios vehículos ocurrió en la Puente Navalfamoso por ser un tramo propenso a accidentes, informó PTI.

La policía dijo que el conductor de un camión contenedor pesado que se dirigía hacia Mumbai perdió el control del vehículo debido a una sospecha de falla en los frenos. El camión chocó contra algunos vehículos en su camino, incluido un minibús, antes de chocar contra otro gran contenedor que se encontraba delante.

Un coche quedó atrapado entre estos dos camiones y quedó gravemente aplastado, según informó el jueves el subcomisario de policía, Sambhaji Kadam.

El camionero fallecido, Rustam Khan (35), y el limpiador Mushtaq Khan (31) procedían de Rajasthan, dijo la policía, informó PTI.

El propietario del camión, Tahir Khan (45), no estaba en el vehículo en el momento del ataque. el accidentedijeron, informó PTI.

«Hemos registrado un delito contra el conductor y el limpiador, ambos muertos, y el propietario del camión por homicidio culposo según la Bharatiya Nyaya Sanhita y las secciones pertinentes de la Ley de vehículos motorizados», dijo un funcionario, informó PTI.

Según la policía, los cinco ocupantes del coche murieron. Las víctimas, parte de una familia, regresaban a casa desde Narayanpur, un lugar religioso en el distrito de Pune. La octava víctima ha sido identificada como residente de distrito de satara.

La policía sospecha que el kit de GNC del coche explotó tras el impacto, lo que provocó el incendio.

Está previsto que el ministro de la Unión y diputado de Pune, Murlidhar Mohol, visite el lugar del accidente junto con funcionarios de la Autoridad Nacional de Carreteras de la India (NHAI), el organismo cívico de Pune y la policía, dijeron funcionarios, informó PTI.

La pendiente del Puente Navale (carril Satara-Mumbai) en la Carretera Bangalore-Bombay ha sido escenario de varios accidentes.

(Con aportes de PTI)





