Conductor de automóviles arrestados por asesinar a una mujer cerca de la iglesia de Malwani después de la disputa por dinero







El Policía de Malesi Arrestó a un hombre por asesinar a una mujer de 45 años, identificada como trabajadora sexual, luego de una disputa sobre el dinero. El acusado supuestamente la estranguló con una dupatta después de una acalorada discusión dentro de un auto, arrojó el cuerpo en un cobertizo apartado cerca de la iglesia de Malwani, y huyó a su pueblo natal en Agra.

El acusado arrestado ha sido identificado como Chandrapol Ramkhiladi Singh alias Neta, 34.

Según los investigadores, en la noche del crimen, la víctima solicitaba a los clientes cerca de una bomba de gasolina en Marve Road. El acusado, que había estado en Mumbai Durante apenas 20 días y conducía un auto-rickshaw sin una licencia válida, se acercó a ella. Después de negociar por Rs 600, la llevó a un tramo desierto en Lagoon Road, donde intentaron tener relaciones sexuales dentro de su auto-rickshaw.

Sin embargo, fuentes policiales dijeron que el acusado había consumido alcohol y no se desempeñó. La víctima insistió en irse rápidamente, lo que desencadenó una discusión. Enfurecido, el acusado la estranguló con su dupatta, matándola en el acto. Luego condujo el cuerpo en su rickshaw y lo abandonó en un cobertizo cerca de Sawant Wadi, Iglesia Malwani, antes de fugarse.

Singh originalmente provenía de una familia afectada por la pobreza cerca de Agra, Uttar PradeshDonde vivía con su madre mayor y su hermano menor, luchando por llegar a fin de mes. Lo que sea que ganara, según los informes, envió Rs 50 – Rs 60 diariamente a través de GPAY para mantener a su madre.

La investigación fue particularmente desafiante ya que no había cámaras de CCTV en la escena del crimen. Los detectives retrocedieron las imágenes de la bomba de gasolina donde se vio por última vez a la víctima. La vieron abordando un rickshaw marcado con una franja tricolor en la parte posterior. Aunque la matrícula no estaba clara, el escrutinio de imágenes más antiguas mostró el mismo rickshaw visitó regularmente la bomba para reabastecer el reabastecimiento de combustible.

Esto llevó a los oficiales al dueño del rickshaw. Durante el interrogatorio, el propietario reveló que el conductor (el acusado) había tomado sus ahorros de 1.700 rupias y se fue a toda prisa, alegando que su hermano en la aldea había «hecho algo mal» y se estaba registrando un FIR. El plomo, junto con el análisis CDR móvil y los consejos del informador, permitió a la policía rastrear al acusado hasta su pueblo natal cerca Agradonde fue arrestado. Más tarde fue llevado de regreso a Mumbai para más procedimientos, dijo un oficial de la estación de policía de Malwani.

El DCP Sandeep Jadhav (Zona 12) confirmó el arresto, indicando a medio día: «Habíamos formado 12 equipos, cada uno de los cuales realizó su tarea diligentemente. Sus esfuerzos combinados nos ayudaron a descifrar el caso y atrapar al acusado. Ha sido producido en la corte y remanído a seis días de custodia policial».

El acusado, de 30 a 35 años, había llegado recientemente a Mumbai y se quedaba en una habitación alquilada mientras conducía una auto-rickshaw ilegalmente. La policía está investigando si está vinculado a otros delitos.





Fuente