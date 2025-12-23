Conductor de autobús que sufrió un accidente mortal en la autopista de peaje Krapyak en Semarang se convierte en sospechoso

SemarangVIVA – La policía determina conductor de autobús Transligero como sospechar en accidente muerte en el cruce de peaje de Krapyak, Semarang, que mató a 16 personas e hirió a otras 17.

El sospechoso se llama Gilang (22), residente de Bukittinggi, Sumatra Occidental. Era un conductor de reserva que conducía un autobús en la ruta Bekasi-Yogyakarta cuando se produjo el accidente la madrugada del lunes.

El comisionado jefe de policía de Semarang, Pol M. Syahduddi, dijo que los investigadores habían llevado a cabo una serie de investigaciones, procesamiento de la escena del crimen, examen de pruebas y declaraciones de testigos para concluir quién es responsable de este accidente.

El equipo SAR evacua a las víctimas del accidente del autobús Cahaya Trans en la autopista de peaje de Semarang

«Después de llevar a cabo una investigación del caso, los investigadores nombraron al conductor o al conductor del autobús Cahaya Trans que tuvo el accidente como sospechoso», dijo el jefe de policía de Semarang, Pol M. Syahduddi, en Semarang, el martes 23 de diciembre de 2025.

A partir de los resultados de la investigación, la policía concluyó que Gilang conducía el vehículo a alta velocidad y no frenó antes de que el autobús volcara en la curva de peaje.

El jefe de policía de Semarang, Pol M. Syahduddi, explicó que según la declaración del sospechoso y los resultados de la investigación de la escena del crimen, no se encontraron signos de frenado. El sospechoso tampoco tenía sueño.

«El conductor admitió que viajaba a alta velocidad. No frenó, sólo redujo la marcha», dijo Syahduddi.

La investigación también reveló que Gilang reemplazó al conductor principal en el área de descanso del kilómetro 102 de Subang, Java Occidental, antes de continuar el viaje hasta el lugar del accidente en la carretera de peaje Semarang-Batang.

La policía dijo que el sospechoso no entendía las características de la carretera de peaje y que sólo había trabajado para la empresa de autobuses Cahaya Trans durante unos dos meses.

Sin embargo, los resultados de la inspección técnica indicaron que el autobús estaba en condiciones de circular. La inspección fue realizada por el equipo del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional junto con la Dirección de Tráfico de la Policía Regional de Java Central.

Después de ser nombrado sospechoso, Gilang pidió disculpas a todas las familias de las víctimas que murieron y a las que sufrieron heridas graves y leves.

Por su actuación, la Unidad de Accidentes de Tránsito policía de semarang acusó a Gilang del artículo 310 de la Ley de Tráfico y Transporte por Carretera, que conlleva una pena máxima de seis años de prisión.

Informe: Didiet Cordiaz/tvOne Semarang