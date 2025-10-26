Conductor de ambulancia viral muere después de entregar el cuerpo a una funeraria, internauta: completando con éxito la tarea…

Ciamis, VIVA – Las redes sociales se están agitando al respecto. conductor ambulancia Cual morir el mundo se acabó cadáver a la funeraria. El incidente quedó grabado en vídeo y viral ser discutido internauta Patria.

Lea también: ¡Viral! En el momento en que el LRT se averió, 653 pasajeros se vieron obligados a bajarse y caminar sobre las vías.



Este incidente ocurrió en Hujung Tiwu 2 Hamlet, Ciamis Regency, el viernes (24/10/2025). En medio de la procesión para entregar el cuerpo de una residente llamada Lilih (45), ocurrió un incidente sorprendente: Wahyu (48), el conductor de la ambulancia, murió repentinamente poco después de entregar el cuerpo.

Lea también: ¡Viral! El robo de una motocicleta ninja en la ciudad de Bandung fue captado por CCTV



En el video, se ve a Wahyu estacionando la ambulancia con cuidado frente a la funeraria y luego retrocediendo el vehículo para que los oficiales y residentes puedan descargar más fácilmente el ataúd.

Sin embargo, no mucho después de eso, Wahyu de repente se desplomó en el asiento del conductor y cayó sin tener tiempo de decir una palabra.

Lea también: ¡Viral! Motocicleta comprada en efectivo pero aún aterrorizada por un cobrador de deudas; solicite una foto del número de bastidor del motor



Los residentes llevaron inmediatamente a Wahyu al centro de salud más cercano, pero no pudieron salvarle la vida. Fue encontrado inconsciente y sin aliento.

«Cuando los residentes sacaron el cuerpo, Mang Wahyu cayó repentinamente», dijo el jefe de la aldea Hujung Tiwu 2, Rudi Soleh Komarudin, citado por VIVA en Instagram. @fakt.indo Domingo 26 de octubre de 2025.

Desafortunadamente, la vida de Wahyu no pudo salvarse. Al llegar al centro de salud, el equipo médico informó que el conductor de la ambulancia había fallecido.

Este incidente provocó que el ambiente en la funeraria de Lilih se volviera doblemente triste. Los residentes que originalmente querían llorar, en realidad presenciaron dos muertes casi al mismo tiempo.

Este incidente se volvió viral inmediatamente en las redes sociales, especialmente después de que los residentes locales subieran el video del incidente. Muchos internautas expresaron sus oraciones y respeto por el difunto Wahyu, quien murió mientras cumplía con sus nobles deberes.



Conductor de ambulancia viral muere después de entregar cadáveres Foto : Captura de pantalla de Instagram @detik.indo

«Completó con éxito su última tarea y luego se fue en paz». Escribió comentarios de internautas en las redes sociales.

«El difunto completó sus tareas mundanas y recibió los resultados de sus tareas en el más allá del cielo para el padre del conductor Aminn». intervino otro internauta.

Para la gente de Ciamis, el fallecimiento de Wahyu es un recordatorio de la sinceridad de los trabajadores de los servicios de salud que a menudo trabajan desinteresadamente para ayudar a los demás, incluso hasta el final de sus vidas.