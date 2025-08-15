¿Conducir sin una llave remota del coche? Este es el riesgo y las consecuencias que necesita saber

VIVA – de era móvil Moderno con tecnología de entrada y botón de entrada sin llave, Key FOB es un componente importante para revivir máquina. Sin embargo, muchos no saben qué sucede si el automóvil se ejecuta sin transportar llave FOB. ¿Morirá el auto de repente? ¿O aún puedes caminar como de costumbre? Este artículo analiza en detalle cada posibilidad que ocurre, citada por Viva Automotive de Slashgear, viernes 15 de agosto de 2025.

1. El auto permanece ardiendo y no muere de repente

Si el llavero se queda atrás después de encender el automóvil, el sistema del automóvil no apaga automáticamente el motor. El automóvil continuará operando normalmente, incluso para conduciendo larga distancia. Sin embargo, generalmente aparecerá una advertencia en el tablero o el sonido del pitido que le dice al conductor que el llavero no se detecta en el vehículo.

La razón por la que el automóvil no muere es porque el sistema de seguridad solo verifica el paradero de FOB durante el proceso de inicio, no cuando el automóvil se está ejecutando.

Hecho:

– La máquina todavía vive a pesar de que FOB se queda atrás en casa.

– Una vez que el motor se apaga, sin FOB, el automóvil no se puede encender nuevamente.

– El mayor riesgo es cuando se detiene en lugares públicos y se da cuenta de que FOB no existe.

2. El viaje se puede continuar, pero no puede comenzar de nuevo sin FOB

Todavía puede continuar el viaje a pesar de que FOB se queda atrás, siempre y cuando el motor no esté apagado. Sin embargo, si se detiene para repostar o estacionarse, entonces apague el motor, el automóvil no podrá volver a encenderse sin FOB.

Esto a menudo hace que el conductor atrapado en ubicaciones lejos de casa o no hay acceso de fob de repuesto.

Hecho:

– Las máquinas solo necesitan FOB para el inicio temprano, no para defender sus sabores.

– Si el FOB se deja atrás y el motor muere, el automóvil se vuelve inútil hasta que se encuentra o envía el FOB.

3. Algunos autos tienen una característica de emergencia por pérdida o batería de muerto fob muerto

Las últimas cerraduras remotas de la serie BMW 7 equipadas con inmovilizador.

Los fabricantes de automóviles se dan cuenta de la posibilidad de pérdida de FOB o la batería se agota. Por lo tanto, algunos modelos proporcionan una función de inicio de emergencia. El truco generalmente es unir el FOB al botón de inicio o área especial en el tablero para transferir energía del automóvil al FOB.

Además, muchos FOB tienen una llave física oculta que se puede usar para abrir la puerta manualmente.

Hecho:

– No todos los autos tienen una función de inicio de emergencia.

– El método de emergencia solo se aplica si FOB todavía existe físicamente, a pesar de que la batería muere.

– Si el FOB está completamente perdido, este método no se aplica.

4. La pérdida de FOB puede drenar la bolsa

La tecla FOB moderna no es solo una clave ordinaria, sino un dispositivo electrónico que contiene chips y códigos de seguridad. Por lo tanto, el costo de reemplazo es bastante costoso. El precio promedio del nuevo FOB comienza de $ 50 (± Rp. 800 mil) a más de $ 100 (± Rp. 1.6 millones), sin incluir los costos de programación.

El proceso de reemplazo también solo solo se puede realizar en distribuidores oficiales o talleres especiales que tienen acceso al sistema de seguridad del fabricante.

Hecho:

– Los precios varían según la marca y el modelo de automóvil.

– La re -programación debe hacerse para que el nuevo FOB pueda funcionar.

– Algunos distribuidores cobran costos adicionales por sincronización.

Conducir un automóvil sin llave es posible siempre que el motor esté encendido, pero esto tiene un gran riesgo. El motor permanecerá encendido y el viaje se puede continuar, pero una vez que esté apagado, el automóvil no podrá revivirse sin FOB. Algunos autos tienen una característica de emergencia si FOB muere a la batería, pero no todos la admiten. La pérdida de FOB también puede drenar la bolsa porque el precio es costoso y requiere un proceso de reducción de programación en un concesionario oficial.

Por lo tanto, siempre asegúrese de que se traiga FOB clave antes de conducir, prepare una copia de seguridad y comprenda la característica de emergencia del automóvil para evitar las molestias en el viaje.