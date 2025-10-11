Conduciendo el Chery Tiggo 9 CSH AWD en circuito: resultados más allá de las expectativas

Karawang, VIVA – chery Tiggo 9csh AWD es uno de los SUV insignia más nuevos de Chery que se comercializa oficialmente en Indonesia este año. Viene con un precio de 719,9 millones de IDR. en la carretera Yakarta, este SUV premium ofrece una combinación de diseño elegante, abundantes características y rendimiento que está listo para desafiar a sus rivales de su clase.

Desde el exterior, el Tiggo 9 CSH luce elegante con una gran parrilla e iluminación LED completa que enfatiza su identidad de lujo. Sin embargo, su encanto no se limita a la apariencia, pues la sensación real sólo se siente cuando este coche comienza a circular por un circuito cerrado.

Cuando se prueba VIVA Automotriz En el Bridgestone Proving Ground en Karawang, Java Occidental, el viernes 10 de octubre de 2025, tan pronto como pise el acelerador, podrá sentir inmediatamente la enorme potencia sin demora. La aceleración se registró en 5,4 segundos de 0 a 100 km/h; incluso cuando se probó en los medios, pudo alcanzar 5,1 segundos.

«Algunos participantes registraron tiempos más rápidos», dijo Yusuf, Planificación de Productos de PT Chery Sales Indonesia.

La sensible transmisión automática hace que los cambios de marcha sean suaves y rápidos. La potencia se canaliza perfectamente a las cuatro ruedas, lo que hace que la conducción se sienta lineal y potente sin sacudidas excesivas.

Prueba de manejo Chery Tiggo 9 CSH di Bridgestone Proving Ground

Al entrar en una curva rápida, la suspensión del Tiggo 9 CSH muestra un rendimiento equilibrado. El carácter es suave al atravesar carreteras planas, pero lo suficientemente rígido como para evitar que la carrocería se balancee al tomar curvas a alta velocidad.

La estabilidad es encomiable: el coche permanece tranquilo y sin signos de sobreviraje o subviraje excesivos. Los conductores pueden disfrutar de la sensación de conducción agresiva sin perder la sensación de seguridad.

El sistema de tracción total (AWD) juega un papel importante en el mantenimiento de la tracción en diversas condiciones de la pista. Cuando se prueba en una pista especial que cuenta con una variedad de obstáculos de terreno. Fuera de la carreteraeste sistema funciona suavemente, ayudando a que el coche avance perfectamente sin resbalones importantes.

La dirección se siente ligera a bajas velocidades, pero aún proporciona una respuesta precisa cuando se conduce rápido. Esa combinación hace que el manejo del Tiggo 9 CSH se sienta natural: fácil de controlar, pero divertido de conducir.

El confort en la cabina tampoco es menos interesante. El interior es silencioso, domina el cuero suave y el sistema de audio premium añade una impresión exclusiva durante la conducción.