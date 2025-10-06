Condolencia de la Embajada de Arabia Saudita El incidente de Al Khoziny Ponpes Building a colapsado

Jacarta, Embajada Reino Arabia Saudita Expresó sus profundas condolencias al gobierno y al pueblo indonesio por la muerte de docenas de estudiantes debido al colapso del edificio Pesantren Al Khoziny En Sidoarjo, Java Oriental.

Kedubes también le rogó a Allah Todopoderoso que perdiera a los muertos. El gobierno también espera que las familias de las víctimas reciban paciencia y entretenimiento.

En las redes sociales X, Kedubes también citó al Baqarah Versículo 156 que dice: De hecho, pertenecemos a Dios y a Él regresaremos.

Edificio Musalla en el tercer piso de Al Khoziny Ponpes colapsado El lunes (29/9) mientras se someten a renovaciones. Durante el incidente, cientos de estudiantes rezaban en la congregación y estaban atrapados bajo los escombros.

Según Basarnas, hasta el lunes temprano, se evacuaron con éxito un total de 61 cuerpos de víctimas del colapso del edificio Ponpes al-Khoziny, con cinco de ellas en forma de piezas del cuerpo.

El Director de Operaciones de Basarnas, Yudhi Bramantyo, explicó que el número de muertes totales había alcanzado a 61 personas al 6 de octubre de 2025. Luego, los sobrevivientes llegaron a 104 personas.

«Murió de 61 personas, felices 104 personas. El número de víctimas evacuadas por el equipo SAR combinado, 74 personas (6 partes del cuerpo)», dijo Yudhi Bramantyo en una declaración escrita el lunes.