Condiciones menos propicias, 3 partidos de la Super League se posponen oficialmente

VIVA – El operador de competencia de la Liga I pospuso oficialmente tres partidos Súper liga 2025/2026 La cuarta semana que originalmente estaba programada para el lunes 31 de agosto de 2025.

Los tres duelos pospuestos fueron PSM Makassar vs Persebaya Surabaya, Perseguidor Bandung vs Borneo FC, y Persita Tangerang vs Semen Padang. Esta decisión se tomó porque la situación se consideró no propicio.

El partido de PSM contra Persebaya se convirtió en el primer partido que se anunció que se canceló. Poco después, el cronograma de Persib vs Borneo y Persita vs Semen Padang también se decidió pospuesto.

Con respecto al duelo Persita vs Semen Padang, el retraso se refiere al número oficial de la Liga I Número 1280/Li-Cor/VIII/2025. El operador de la competencia explica esta decisión basada en la regulación del artículo 23 Párrafo 6 de la competencia BRI Super League 2025/2026 con respecto al calendario del partido.

Además, existen recomendaciones directas de la Policía Regional de Banten con respecto al permiso de implementación, así como las solicitudes oficiales de Persita Tangerang.

«Según el estudio y las condiciones en el campo que no son propicias, la liga pospuse oficialmente el partido hasta una notificación adicional», escribió la declaración oficial de I League.

La liga le pregunté a Persita como el anfitrión que coordinara inmediatamente con las partes relacionadas de acuerdo con las regulaciones aplicables. El operador también enfatizó que los aspectos de seguridad y comodidad siguen siendo una prioridad para el curso de la competencia. El último calendario para el tercer partido se anunciará después de una mayor coordinación.