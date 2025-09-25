Condiciones económicas de Bedu, filtrando la fantástica gama salarial de Ahmad Assegaf

Yakarta, Viva – Condiciones económicas Bedu Lo que nuevamente se destacó antes de que el divorcio de la esposa llamara mucha atención. No de nuevo Jonathan Frizzy que se exige 1 año en prisión después de un caso de vape que contiene drogas duras.

Rango salarial Ahmad assegaf Y la fila de fuentes de riqueza de Tasya Farasya está igualmente mirada. Todas las noticias están en la lista más popular del canal Viva Showbiz. El siguiente es el resumen en la edición de Round Up el jueves 25 de septiembre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Las condiciones económicas de Bedu antes del divorcio se destacan: en deuda para vender casas, el saldo es inferior al RP. 100,000

El comediante Bedu registró oficialmente una demanda de divorcio contra su esposa, Irma Kartika, al Tribunal Religioso del Sur de Yakarta (PA). Bedu presentó directamente la demanda de tipo de divorcio el 22 de septiembre de 2025, con la audiencia inaugural programada para el 30 de septiembre.

El matrimonio de Bedu e Irma, que ha estado funcionando desde el 7 de febrero de 2010, se convirtió anteriormente en un foco público varias veces debido a las condiciones económicas del comediante. Bedu había revelado sin rodeos que tenía que vender varios activos, hasta que finalmente se erosionó la economía de la familia.

Exigido 1 año en prisión, Jonathan Frizzy: Lamento, mi vida está destruida

El artista Jonathan Frizzy es sospechoso en el estuche de vape que contiene drogas duras

El actor Jonathan Frizzy o que se llama familiarmente Ijonk enfrenta las demandas de un año en prisión en un juicio de seguimiento del caso de vape que contiene drogas duras en el Tribunal de Distrito de Tangerang, Banten, miércoles 24 de septiembre de 2025.

El fiscal (fiscal) declaró que Ijonk había violado el artículo 435 de la ley número 17 de 2023 sobre la salud junto con el Artículo 55 Párrafo 1 del Código Penal.

Supuestamente haciendo fondos, goteando la fantástica gama salarial de Ahmad Assegaf

El proceso de influencia de belleza de divorcio Tasya Farasya con su esposo, Ahmad Assegaf, está causando cada vez más atención pública. El juicio en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el miércoles 24 de septiembre de 2025 no solo se centró en los problemas de los hogares, sino que también arrastró otros problemas más complicados: acusaciones de malversación de fondos de la compañía con un valor de miles de millones de rupias.

Según el abogado de Tasya, Sangun Ragahdo, la razón principal de esta demanda fue el colapso de la confianza debido a la supuesta traición financiera.

Solo exige vivir de RP100, esta es una fila de fuentes de riqueza de tasya farasya

El nombre Tasya Farasya fue un tema candente de conversación después de la noticia de su divorcio con Ahmad Assegaf. No solo una cuestión de separación, el público se sorprendió cuando a través de su abogado solo exigió ganarse la vida de RP100 del exhusband. Según la explicación de su equipo legal, este número simbólico se presentó únicamente como una forma de responsabilidad del exhusband al niño, considerando que Tasya sintió que no tenía una vida adecuada durante el matrimonio.

Sin embargo, detrás del pequeño nominal, muchos sienten curiosidad sobre lo que en realidad es la fuente de la riqueza de Tasya Farasya. Porque, es conocido como uno de los influyentes de belleza más influyentes en Indonesia con una carrera brillante. El público confía en todas las reseñas de los productos de belleza de él, incluso muchas grandes marcas lo convierten en un embajador de la marca. Tasya también logró construir su propio reino comercial, que ahora es el principal apoyo de su riqueza.

