Condición actual de Fahmi Bo después de someterse a una cirugía de cálculos biliares

Jacarta – Actor principal Fahmi Bo Finalmente me sometí a una cirugía para extraer cálculos biliares después de un retraso de varios días. La operación se llevó a cabo en el Hospital Mayapada, Lebak Bulus, en el sur de Yakarta, el viernes 6 de noviembre de 2025.

Anteriormente, el actor de telenovelas Pengkolan Ojek Driver estaba programado para someterse a un procedimiento médico similar el lunes 3 de noviembre de 2025, pero los resultados de un examen médico mostraron que los niveles de tiroides de Fahmi estaban bastante altos, por lo que el equipo de médicos decidió posponer la operación por su seguridad. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Ahora, la condición de Fahmi Bo está mejorando gradualmente después de la cirugía. Sintió que su cuerpo estaba mucho más saludable que antes de ser hospitalizado.

«Acabo de terminar la operación y le han extirpado la vesícula biliar y la bilis. Sí, gracias a Dios, está bastante sano en comparación con ayer, antes de que Raffi Ahmad lo llevara al hospital», dijo Fahmi Bo cuando fue contactado por los periodistas el sábado 8 de noviembre de 2025.

Aunque ha mostrado avances positivos, Fahmi aún debe pasar por un período de recuperación en el hospital. Aún no puede confirmar cuándo se le permitirá regresar a casa.

«No estoy seguro (cuándo volveré a casa), depende del médico aquí y de Aa Raffi también. Así que todavía no sé nada. Seguiré lo que haya allí», dijo.

La condición de Fahmi Bo llamó la atención del público hace algún tiempo después de que un video de él inerte en su casa alquilada se volviera viral en las redes sociales. Se sabe que sufre una serie de complicaciones como diabetes, calcificación ósea, pérdida ósea y gota.

En medio de su estado cada vez más deteriorado, Fahmi se negó a ser trasladado al hospital. Sin embargo, Raffi Ahmad le prestó gran atención y le convenció para que se sometiera a un tratamiento médico e incluso le prometió cubrir todos los gastos médicos.

Gracias a la ayuda de Raffi, Fahmi finalmente fue llevado al hospital y sometido a un tratamiento intensivo hasta que finalmente pudo someterse a una cirugía para eliminar los cálculos biliares.

La atención de Raffi Ahmad hacia Fahmi Bo también recibió mucho reconocimiento de los internautas. La actitud solidaria del presentador se ve como una verdadera forma de solidaridad en el mundo del espectáculo, especialmente hacia los compañeros de profesión que se enfrentan a dificultades.