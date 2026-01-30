Condición actual de 132 estudiantes en West Manggarai sospechosos de envenenamiento con MBG

Manggarai occidentalVIVA – Un total de 132 alumno del distrito de Kuwus, regencia de West Manggarai, East Nusa Tenggara, quien fue llevado al centro de salud de Golowelu desde el miércoles por la noche porque se sospechaba que había sido envenenado después de comer alimentos nutritivos gratuitos, se declaró que se estaba recuperando hoy, viernes 30 de enero de 2026. El jefe del Servicio de Salud del distrito de West Manggarai, Adrianus Ojo, dijo que quedaban dos estudiantes que todavía estaban en observación hoy.

«De acuerdo con las expectativas anteriores, hasta la fecha el número de pacientes registrados es de 132 personas. Si ayer hubo 131 personas, hoy hay una persona más ingresada por atención ambulatoria, no por emergencia», dijo Adrianus.

Continuó, todos los estudiantes experimentaron síntomas que incluían náuseas, vómitos, dolor de estómago y diarrea. Sin embargo, hasta la fecha ningún paciente ha sido hospitalizado.

Jefe del Departamento de Salud de West Manggarai, Adrianus Ojo

Mientras tanto, los 132 estudiantes tratados provienen de cinco escuelas, con detalles de SMKN 1 Kuwus hasta 9 personas, SMAN 1 Kuwus hasta 42 personas, SMPN 2 Kuwus hasta 31 personas, SDI Golowelu 2: 20 personas y SDI Golo Bombong hasta 30 personas.

«Todas las escuelas tienen cocinas MBG«Es de SPPG Kuwus Barat Kolang», añadió.

Continuó, el Servicio de Salud del Distrito de West Manggarai está llevando a cabo investigaciones de laboratorio en muestras de alimentos. También aumentan las actividades de vigilancia, realizan investigaciones de seguimiento y brindan educación sobre enfermedades de origen ambiental.

«Los trabajadores de la salud también han sido desplegados en el campo. El Centro de Salud Comunitario de Golowelu, que era el lugar de tratamiento anterior, continúa en espera, con trabajadores de la salud y horarios de servicio que se han preparado si se encuentra otro caso», dijo.

El comandante de Kodim 1630 West Manggarai, el teniente coronel Inf Budiman Manurung, dijo que su grupo brinda asistencia y supervisión todos los días. Tras este incidente, intentaron realizar una inspección minuciosa, incluyendo otros alimentos consumidos por los estudiantes e incluso agua potable.

Dijo que el día del incidente había alrededor de 2.000 porciones de comida producidas por la cocina de MBG en Kuwus Barat Kolang. Sin embargo, de este número, sólo 132 estudiantes eran sospechosos de experimentar síntomas de intoxicación alimentaria.

«Junto con el coordinador regional se sigue realizando una búsqueda y un control exhaustivos. Según la información recibida ayer, se sabe que algunos alimentos se consumieron afuera después de que los estudiantes regresaron a casa», dijo.