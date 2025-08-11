Condenado a muerte, Kopda Bazarsah presentó una apelación

Palembang, Viva – Demandado Kopda Bazarsah entregar bandas en la oración muerto que fue transmitido por el Tribunal de Palembang I-04 Jueces relacionados con el caso tiroteo tres miembros Policía En la ubicación del juego de peleas de gallos en Way Kanan Regency, Lampung.

Los jueces del Tribunal Militar de Palembang Palembang condenaron previamente a Bazarsah Kopda, así como el despido del servicio militar.

La decisión de Inkrah o apelación se decidirá el martes 19 de agosto de 2025. Si se recibe la apelación, el panel de jueces será devuelto al Tribunal Superior Militar de Medan I.

El jefe de la policía estatal interna de Iptu Lusiyanto y sus miembros Bripka Petrus y Bripda Ghalib fueron asesinados cuando la incursión de juegos de gallos.

En relación con eso, Kopda Bazarsah a través de su abogado presentará una apelación contra el veredicto.

«Hemos visto este veredicto, somos un equipo legal y el acusado presentará una apelación ya que es el derecho para el acusado», dijo el abogado de Kopda Bazarsah, el coronel Chk Amir Welong después del juicio en el Palembang del Tribunal Militar I-04.

Explicó que su partido estuvo de acuerdo con la declaración del panel de jueces que vieron este caso no tan planeado como estipulado en el artículo 340 del Código Penal.

Sin embargo, vio el artículo en capas 338 del Código Penal Párrafo 1 1, la ley de emergencia número 12 de 1951 sobre la propiedad de las armas de fuego y las armas afiladas ilegalmente, y el artículo 303 del código penal sobre los delitos de juego con una sentencia máxima de muerte se consideró demasiado pesado para el acusado.

«El acusado también tiene una familia, el acusado también es un ser humano ordinario que no se salvó de los errores. Tal vez antes de que el acusado no planeara así (asesinato). El artículo 340 no estaba probado, lo que significa espontaneidad y autodefensa», explicó.

También transmitió una disculpa a las familias de las víctimas que murieron en sus deberes en el estado de Manik, Way Kanan, Lampung, porque las acciones del acusado Kopda Bazarsh continuaron violando el estado de derecho y el culpable a los ojos de la ley.

«También dijimos que lamentaban la muerte de nuestros colegas de la Policía Nacional», dijo Amir.

Anteriormente, el Tribunal Militar de Palembang I-04, South Sumatra, sentenció a la muerte del acusado del cabo dos Bazarsah en el caso del tiroteo de tres oficiales de policía en el sitio de juegos de juegos de gallos, Way Kanan Regency, Lampung.

El panel de jueces declaró que el acusado estaba legalmente probado y convincentemente culpable de cometer actos penales, Artículo 338 subsidiario del Código Penal en relación con el asesinato, la ley de emergencia número 12 de 1951 sobre la propiedad de armas de fuego y armas agudas ilegalmente, y el artículo 303 del Código Penal sobre los crímenes de los juegos de azar.

«El acusado condenó al acusado con el director de la sentencia de muerte y fue despedido del servicio militar», dijo el juez principal Coronel Chk Fredy Fredian Isnartanto. (Hormiga)