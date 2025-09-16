Condenado a ganar ‘puentes deportivos y políticas

El difunto Silvio Berlusconi, el multimillonario y ex cuatro veces primer ministro italiano que una vez se describió a sí mismo como el «Jesucristo de la Política», es el tema de Películas de ESPN‘Último «30 por entrega de 30»Berlusconi: condenado a ganar. «

Puede parecer extraño que un hombre que no solo estaba en el centro de numerosas investigaciones criminales que involucraron malversación de fondos, fraude fiscal y soborno, sino que también afirmó que las elecciones que perdió realmente fueron robadas de él, es objeto de un docuserías deportivas de tres partes. Sin embargo, resulta que la participación de Berlusconi en los deportes creó el camino hacia su poder político.

Berlusconi, quien murió en 2023, primero saltó a la fama como un magnate de los medios y el magnate de los medios que era dueño de uno de los clubes de fútbol más históricos de Italia, AC Milan. A medida que Berlusconi transformó al equipo en posiblemente el club más exitoso del mundo, aprovechó sus victorias para alimentar su propia popularidad, lo que finalmente lo impulsó al cargo político más alto del país.

«Se dijo que Berlusconi era un emprendedor de emociones», dice «Berlusconi: condenado a ganar», Sam Blair. «Aprovechó el fervor irracional de las emociones deportivas para crear un movimiento político».

En la serie, Blair («Maradona ’86») revela que el ascenso de Berlusconi planteó preguntas preocupantes sobre cómo el deporte puede enmascarar la corrupción.

«La historia (de Berlusconi) se trata de más que el fútbol o la política», dice Blair. «Se trata de la ambición, el poder y la forma en que el deporte se puede usar para replantear la identidad de una nación entera. Es una historia sobre la seducción de la ganancia y el precio que paga una sociedad cuando la victoria eclipsa la responsabilidad».

Blair estaba intrigado cuando Box To Box Films inicialmente se le ocurrió con la idea de convertir la vida de Berlusconi en un «30 por 30».

«Se sintió como la última colisión del deporte y la política, y una historia que hablaba al mundo en el que vivimos hoy», dice Blair. «Como muchas personas, me siento desorientado por los trastornos políticos de los últimos años, y esta fue una historia que estaba 25 años por delante de donde estamos ahora».

Variedad Habló con Blair sobre «Berlusconi: condenado a ganar», que se estrena el 16 de septiembre en la aplicación ESPN para suscriptores y en ESPN2.

Cuando estabas haciendo la película, ¿te sorprendió lo similar que es Berlusconi para tantos políticos de la actualidad? Si es así, ¿fue esa parte de la razón por la que querías hacer esta serie?

Blair: Los ecos actuales se sintieron notables y fueron una gran razón para hacerlo. Viniendo del Reino Unido, durante muchos años, Berlusconi se consideró un stock de risa crudo, pero como Brexit, ya no podemos tener una visión tan elevada de él. Entonces, se sintió como una oportunidad para entenderlo y ver hacia dónde podríamos dirigirnos. El culto a la personalidad en torno a Trump es claramente comparable. Una pregunta con Berlusconi era si había una ideología en la que creía, ya que a menudo hacía alianzas profundamente preocupantes con el derecho duro. Pero, en última instancia, lo más importante para Berlusconi fue Berlusconi, y eso es lo que pareció impulsarlo. Con Trump, creo que todavía tenemos que ver cuán clara tiene una ideología, más allá de sí mismo.

Es muy difícil hacer y distribuir documentos políticos en este momento, así que me pregunto si usaste el fútbol como el camino en una película sobre un político corrupto.

Soy un reacio cineasta de «Doc Sports», pero Sport es un maravilloso caballo troyano cuando se trata de narración documental. Siempre estoy interesado en cómo una película puede llevar a una audiencia a un lugar que no esperan, y como cineasta, puedo cambiar la lente en cualquier dirección que elija. Pero el poder seductor del deporte, en este caso, era absolutamente central en la tesis de la película. No tuvimos que inventarlo, en el corazón de la serie está el momento notable en que Berlusconi comienza a usar la retórica deportiva para desencadenar un terremoto político que aún es reverberante.

¿Cuál fue el aspecto más desafiante de contar la historia de Berlusconi?

Condensar la complejidad y el caos de la política italiana en algo digerible para una audiencia externa fue un gran desafío. En el lado positivo, contiene un drama interminable y conflicto, pero necesitaría una serie dedicada de 10 partes para explicarlo correctamente.

¿Quién fue la persona más difícil de convencer para sentarse para una entrevista y por qué?

Comenzamos la producción cuando Berlusconi todavía estaba vivo. Tuvimos contacto con su gente y estuvimos cerca de obtener una entrevista, pero su mala salud se interpuso y finalmente lo hizo imposible. Pudimos entrevistar a algunas figuras clave de su círculo íntimo, pero muchos jugadores eran reacios a hablar con nosotros. Las estrellas de fútbol no son conocidas por su disposición a meterse en la política, pero Zvonimir Boban, un jugador maravilloso que también tiene un título en historia, nos dio una entrevista honesta y perspicaz.