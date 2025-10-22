Condenado a 21 años de prisión por intento de asesinato del presidente eslovaco Prim







un tribunal en Eslovaquia El martes condenó a un hombre por ataque terrorista y lo sentenció a 21 años de prisión por el intento de asesinato del año pasado del primer ministro populista del país, Robert Fico. El tiroteo y el juicio han sacudido a este pequeño país miembro de la Unión Europea y la OTAN, donde Fico ha sido durante mucho tiempo una figura divisiva, criticado por desviarse del camino pro-occidental de Eslovaquia y alinearlo más cerca de Rusia.

Juraj Cintula abrió fuego contra Fico el 15 de mayo de 2024, mientras el primer ministro saludaba a sus seguidores tras una gobierno reuniéndose en la ciudad de Handlova, a unos 140 kilómetros al noreste de la capital de Bratislava. Cintula, de 72 años, fue arrestada inmediatamente después del ataque y permaneció bajo custodia. Interrogado por los investigadores, rechazó la acusación de ser «terrorista».

Fico recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado desde Handlova a un hospital en la cercana ciudad de Banska Bystrica. Fue sometido a una cirugía de cinco horas, seguida de otra operación de dos horas dos días después. Desde entonces se ha recuperado. Cintula ha afirmado que el motivo del tiroteo fue que no estaba de acuerdo con las políticas gubernamentales. Se negó a testificar ante el Tribunal Penal Especializado de Banska Bystrica, pero confirmó que lo que había dicho a los investigadores sobre su motivo sigue siendo cierto.

«El acusado no atacó a un ciudadano, sino específicamente al primer ministro», dijo Igor Kralik, presidente del tribunal de tres jueces, al pronunciar el veredicto. «Estaba en contra del gobierno, incitaba a la gente a derrocarlo.» El veredicto del tribunal fue unánime. El tribunal dijo que la edad de Cintula y el hecho de que no tenía criminal Su historial contribuyó a que no fuera condenado a cadena perpetua. «Es injusto», continuó repitiendo Cintula en eslovaco al salir de la sala del tribunal.

En su testimonio, leído por un fiscal en el juicio, Cintula dijo que no estaba de acuerdo con las políticas de Fico, incluida la cancelación de una fiscalía especial que se ocupa de la corrupción, el fin de la ayuda militar a Ucrania y el enfoque del gobierno hacia la cultura. «Decidí dañar la salud del primer ministro pero no tenía intención de matar a nadie», dijo en el testimonio. También dijo que se sintió aliviado cuando supo que el primer ministro sobrevivió.

El abogado de Cintula, Namir Alyasry, dijo a los periodistas que su cliente probablemente apelaría el veredicto. Originalmente fue acusado de intento de asesinato, pero los fiscales luego retiraron ese cargo y dijeron que, en cambio, estaban persiguiendo el cargo más grave de participar en un ataque terrorista. Dijeron que se basó en pruebas que obtuvieron los investigadores, pero no dieron más detalles.

funcionarios gubernamentales Inicialmente dijeron que creían que se trataba de un ataque por motivos políticos cometido por un «lobo solitario», pero anunciaron más tarde que un tercero podría haber estado involucrado en «actuar en beneficio del perpetrador». Fico dijo anteriormente que «no tenía motivos para creer» que era un ataque de una persona solitaria trastornada y repetidamente culpó a la oposición liberal y a los medios de comunicación por el intento de asesinato. No hay evidencia de eso.

El primer ministro no estuvo presente en el juicio y no hizo comentarios inmediatamente sobre el veredicto. Fico había dicho previamente que no sentía «ningún odio» hacia su atacante, lo perdonó y no planeaba ninguna acción legal contra él. Fico regresó al poder por cuarta vez después de que su partido izquierdista Smer, o Dirección, ganara las elecciones parlamentarias de 2023 tras hacer campaña con un mensaje prorruso y antiestadounidense.

Sus críticos han acusado que Eslovaquia bajo Fico está siguiendo la dirección de Hungría bajo el primer ministro Viktor Orban. Miles de personas se han manifestado repetidamente en Bratislava y en toda Eslovaquia para protestar por la postura prorrusa de Fico y otras políticas.

