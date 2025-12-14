¡Condenado a 20 años! Yudha Arfandi propone revisar el caso de la muerte de Dante, hijo de Tamara Tyasmara

Jacarta – Condenado en un caso de muerte dantehijo del artista Tamara Tyasmara, Yudha Arfandi presentó una Revisión Judicial (PK) ante el Tribunal de Distrito del Este de Yakarta el 3 de noviembre de 2025. El juicio de PK ya está en marcha y aún está esperando la respuesta del Fiscal.

El condenado en el caso de la muerte de Dante, hijo de la artista Tamara Tyasmara, Yudha Arfandi, ha vuelto a emprender acciones legales. Aunque ha sido condenado a 20 años de prisión, Yudha Arfandi ha presentado una revisión judicial (PK) por el caso de asesinato premeditado que lo atrapó. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

Immanuel Tarigan, Relaciones Públicas del Tribunal de Distrito del Este de Yakarta, confirmó que la solicitud de PK ha sido presentada y actualmente está siendo procesada por el tribunal.

Immanuel Tarigan explicó que Yudha Arfandi presentó oficialmente una revisión judicial el 3 de noviembre de 2025 a través de su abogado.

«La solicitud de PK fue presentada por el abogado del convicto Yudha Arfandi, el Sr. Dailun Sailan», dijo cuando fue contactado recientemente.

Según Immanuel, el tribunal celebró un juicio PK en el caso de la muerte de Dante los días 10 de noviembre y 8 de diciembre de 2025. La agenda actual del juicio todavía se centra en el proceso administrativo y la respuesta del fiscal.

«El juicio sigue siendo una respuesta del Ministerio Público a la solicitud de PK», dijo.

Añadió que el panel de jueces tiene la oportunidad de celebrar nuevamente un juicio de seguimiento el 15 de diciembre de 2025, dependiendo de la preparación de las partes involucradas en el caso.

Para obtener información, el Tribunal de Distrito del Este de Yakarta condenó anteriormente a Yudha Arfandi a 20 años de prisión. El panel de jueces declaró que se demostró legal y convincentemente que Yudha había cometido el asesinato premeditado de Dante en noviembre de 2024.

Tras la decisión, Yudha Arfandi presentó recurso de apelación y casación. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación y confirmó la decisión del tribunal de primera instancia con una pena de 20 años de prisión.

Al presentar esta Revisión Judicial, Yudha Arfandi espera nuevamente encontrar nuevas lagunas legales en el caso que ha atraído la atención pública. El Tribunal de Distrito del Este de Yakarta continúa ahora con el proceso PK de conformidad con las disposiciones legales aplicables.