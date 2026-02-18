Condena las acusaciones de racismo contra Vinicius Júnior y Alexander-Arnold: vergonzosas y repugnantes

VIVA -bek real madridTrent Alexander-Arnold, calificó el incidente racista a Vinícius júnior como una vergüenza para el fútbol.





Afirmando ser víctima de racismo en el partido Real Madrid vs Benfica, Vinicius Junior: Los racistas son cobardes



El incidente ocurrió durante el partido de ida del play-off. Campeones de Liga entre real madrid y Benfica en el Estadio da Luz el miércoles 18 de febrero de 2026 temprano en la mañana WIB.

Vinicius marcó el gol de la victoria en una acción individual que desembocó en un disparo espectacular. Luego celebró el gol ante la afición local antes de ser abordado por el árbitro Francois Letexier y recibir una tarjeta amarilla.





El gol de Vinicius lleva al Real Madrid a vencer al Benfica, el partido está teñido de acusaciones de racismo



No hace mucho, Vinicius se vio envuelto en una discusión con jugadores del Benfica, Gianluca Prestianni. Luego, el jugador brasileño denunció los supuestos comentarios racistas al árbitro. El partido fue detenido según el protocolo de la UEFA y Vinicius caminó hacia el banquillo del Real Madrid.

El jugador del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold.





El técnico del Benfica, José Mourinho, también se acercó a Vinicius para entender la situación. Los dos fueron vistos hablando antes de que el partido finalmente se reanudara, más de 10 minutos después. Después del incidente, cada vez que Vinicius tocaba el balón se escuchaban fuertes vítores y abucheos de la afición local.

Además, Alexander-Arnold admitió que estaba decepcionado por el desarrollo del partido marcado por este incidente.

«Por supuesto que no puedo comentar mucho, todavía está bajo investigación. Pero esto es una vergüenza para el fútbol, ​​Vini ha sufrido por esto, es repugnante», dijo Arnold. Amazon Prime citado de LiverpoolEcho.

Consideró que el incidente eclipsó el desempeño de su equipo, incluido el importante gol de Vinicius.

El momento en que el jugador del Benfica Gianluca Prestianni supuestamente hizo comentarios racistas a Vinicius Junior

«Esto empañó nuestro desempeño, después de un gran gol. Vini ha experimentado esto varias veces en su carrera, y sucedió esta noche y arruinó la noche para nosotros como equipo», dijo.

«Es una vergüenza para el fútbol, ​​no hay lugar para algo así en el fútbol, ​​es asqueroso», añadió.

Alexander-Arnold añadió que este tipo de incidentes le quitan la esencia al juego.

“Cuando pasa algo así, se arruina todo, le quita la emoción al partido”, afirmó el inglés.

«Ojalá se haga justicia. No hay lugar para algo así en el fútbol y en la sociedad», afirmó.