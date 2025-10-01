Concursantes de la temporada 17 de ‘Ink Master’, fecha de estreno y primera mirada

«Ink Master» está de regreso para la temporada 17, y esta vez la competencia tiene un tema: «Héroes de la ciudad». El programa, presentado por el líder de Good Charlotte Joel Madden (quien también fundó Music Companies Veeps y MDDN), regresa de Paramount+ el miércoles 29 de octubre con tres nuevos episodios.
Después de eso, el programa continuará lanzando nuevos episodios semanalmente. «Ink Master» está disponible en Paramount+ a nivel mundial, excepto en Japón. Verdaderamente original es la compañía de producción detrás del espectáculo; Además de Madden, también regresan los jueces (y el tres veces campeón de «Ink Master») DJ Tambe, Ryan Ashley (la primera artista de tatuajes femenino en ganar la competencia) y el famoso artista de tatuajes y Nikko Hurtado.
Según el Logline: «En la nueva temporada de ‘Ink Master’, 15 nuevos artistas compiten como» Heroes de la ciudad «, compitiendo por un premio de $ 250,000 en la competencia de tatuajes finales, y por la oportunidad de poner sus ciudades natales en el mapa. Con reputación y orgullo regional de la línea, los concursantes pondrán sus habilidades a la prueba en una serie de épicos, lo alto, lo que existe el arte y las versiones de los juicios de los juicios. Gana el dinero y gane el título de ‘Ink Master’ «.
Glenda Hersh, Steven Weinstock y Andrea Richter son productores ejecutivos para verdaderamente originales. Daniel Blau Rogge y Jennifer Aguirre también son productores ejecutivos y Angela Liao es ejecutiva a cargo de la producción de MTV Entertainment Studios.
Aquí están los concursantes de la temporada 17 de «Ink Master»:
Boushee Bowie
Alli Johnson
Isnard Barbosa
Tyler Jenkins
Emily Sabrina Road
Seth Holmes
Kaahi ikedda
Matt Mooney
Sherri Austria
Mike Beecher
Kyra Torres
OJ Thomas
Nadia más
Luka Lajoie
Tenebra Nápoles
Y aquí hay un primer vistazo a la temporada 17 de «Ink Master»: