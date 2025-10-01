Concursantes de la temporada 17 de ‘Ink Master’, fecha de estreno y primera mirada

«Ink Master» está de regreso para la temporada 17, y esta vez la competencia tiene un tema: «Héroes de la ciudad». El programa, presentado por el líder de Good Charlotte Joel Madden (quien también fundó Music Companies Veeps y MDDN), regresa de Paramount+ el miércoles 29 de octubre con tres nuevos episodios.

Después de eso, el programa continuará lanzando nuevos episodios semanalmente. «Ink Master» está disponible en Paramount+ a nivel mundial, excepto en Japón. Verdaderamente original es la compañía de producción detrás del espectáculo; Además de Madden, también regresan los jueces (y el tres veces campeón de «Ink Master») DJ Tambe, Ryan Ashley (la primera artista de tatuajes femenino en ganar la competencia) y el famoso artista de tatuajes y Nikko Hurtado.

Según el Logline: «En la nueva temporada de ‘Ink Master’, 15 nuevos artistas compiten como» Heroes de la ciudad «, compitiendo por un premio de $ 250,000 en la competencia de tatuajes finales, y por la oportunidad de poner sus ciudades natales en el mapa. Con reputación y orgullo regional de la línea, los concursantes pondrán sus habilidades a la prueba en una serie de épicos, lo alto, lo que existe el arte y las versiones de los juicios de los juicios. Gana el dinero y gane el título de ‘Ink Master’ «.

Glenda Hersh, Steven Weinstock y Andrea Richter son productores ejecutivos para verdaderamente originales. Daniel Blau Rogge y Jennifer Aguirre también son productores ejecutivos y Angela Liao es ejecutiva a cargo de la producción de MTV Entertainment Studios.

Aquí están los concursantes de la temporada 17 de «Ink Master»:

(Xavier Guerra/Paramount+) Xavier Guerra/Paramount+

Boushee Bowie

(Xavier Guerra/Paramount+) Xavier Guerra/Paramount+

Alli Johnson

(Xavier Guerra/Paramount+) Xavier Guerra/Paramount+

Isnard Barbosa

(Xavier Guerra/Paramount+) Xavier Guerra/Paramount+

Tyler Jenkins

(Xavier Guerra/Paramount+) Xavier Guerra/Paramount+

Emily Sabrina Road

(Xavier Guerra/Paramount+) Xavier Guerra/Paramount+

Seth Holmes

(Xavier Guerra/Paramount+) Xavier Guerra/Paramount+

Kaahi ikedda

(Xavier Guerra/Paramount+) Xavier Guerra/Paramount+

Matt Mooney

(Xavier Guerra/Paramount+) Xavier Guerra/Paramount+

Sherri Austria

(Xavier Guerra/Paramount+) Xavier Guerra/Paramount+

Mike Beecher

(Xavier Guerra/Paramount+) Xavier Guerra/Paramount+

Kyra Torres

(Xavier Guerra/Paramount+) Xavier Guerra/Paramount+

OJ Thomas

(Xavier Guerra/Paramount+) Xavier Guerra/Paramount+

Nadia más

(Xavier Guerra/Paramount+) Xavier Guerra/Paramount+

Luka Lajoie

(Xavier Guerra/Paramount+) Xavier Guerra/Paramount+

Tenebra Nápoles

Y aquí hay un primer vistazo a la temporada 17 de «Ink Master»: