Conclusiones del género latino hasta títulos de moda y ofertas

BUENOS AIRES — Memorable por su asistencia masiva de alrededor de 3.200 delegados, ventana surEl mercado de cine y televisión más grande de América Latina cerró sus puertas en el extraordinario Palacio de la Libertad en el centro de Buenos Aires el 5 de diciembre, subrayando tanto el gran talento energético de la región como los considerables vientos en contra que azotan el negocio internacional de cine y televisión.

Diez conclusiones del encuentro comercial de este año.

Primero, la gran noticia: Netflix compra Warner Bros por 82.700 millones de dólares

Aunque no es un acuerdo de Ventana Sur, naturalmente dominó los chismes del desayuno del viernes en Buenos Aires. La principal conclusión es que cerrará más puertas de las que abre para la industria independiente internacional. «Eso es difícil de juzgar», dijo Guy Bisson de Ampere Analysis. Variedad. «Para el sector de la producción independiente, yo diría que no es una gran noticia. A través del control de la realeza de Hollywood combinado con el servicio de streaming global dominante, Netflix se convierte de un solo golpe en un Disney con esteroides… y seguramente eso significa más producción interna», añadió.

El género ambicioso se vende

¿Y algunas buenas noticias? Género ambicioso, ya sea una mezcla de géneros de lujo (“El Susurro” de Gustavo Hernández), una épica mística (“El despertar” de Colombia) o un propulsor thriller negro de dos hermanos que escapan de la mafia (“El Renacido” de Argentina), todo en Películas de latidos del corazón lista de ventas, actualmente están cerrando acuerdos de AFM en múltiples mercados importantes. En otras noticias de género, el sello argentino de género Del Toro Films (“Al tercer día”, “La funeraria”) cerró en Ventana Sur para coproducir el proyecto colombiano de Ventana Sur “No Diré Nada”, un thriller de terror. El género y el thriller lideran los negocios en el mercado internacional.

Más buenas noticias: la enervante animación latinoamericana

Visto en Ventana Sur presenta Ibermedia Next, lanzado por la agencia cinematográfica española ICAA que encarga a los productores de animación experimentar con nuevas tecnologías, a menudo Blender, en coproducciones internacionales. Para quienes participan en los 43 títulos creados (a menudo cortos para posibles largometrajes o pilotos de series), los resultados pueden parecer sorprendentes. Para los productores implicados, Ibermedia Next ha supuesto un punto de inflexión. “La tecnología nos permitió hacer más arte”, dijo Bernardita Ojeda del Pájaro de Chile a una audiencia de la industria de Ventana Sur. Al integrar 3D con 2D, también pudo lograr un 2D más rico, añadió. Un corto, “CALM”, mezcla 3D, stop-motion, acción en vivo, títeres de sombras, 2D tradicional con gráficos y simulaciones”. “Aprendimos mucho”, dijo Asdrúbal Hiutzilhuitl Rivera, de Sísmica Studio de México.

Animación: el principal desafío del mercado

En septiembre, la francesa Unifrance publicó sus cifras de exportaciones para 2024. La animación cayó por quinto año consecutivo, afectada principalmente por una fuerte caída en las compras en Estados Unidos, los recortes de los locutores tanto en programas juveniles como en el personal especializado en niños y jóvenes, y el alejamiento de los streamers de la animación en favor del entretenimiento y los deportes. Esos mismos factores también están afectando a la animación latinoamericana. Un ejemplo de ello. Mientras “Zootopia 2” de Disney alcanzaba los 616,7 millones de dólares hasta el martes, en una señal de los tiempos, el 3 de diciembre el jefe de Disney+ Originals, Eric Schrier, advirtió que es poco probable que los equipos de programación local de Disney+ estacionados en Europa y América Latina acepten productos “para niños y familias”, lo que indica que es dominio exclusivo de la sede de Disney en Estados Unidos.

La gran tarea de centros de animación tan dinámicos como los Premios Quirino, que acaban de anunciar nuevas fechas, es tratar de garantizar que la animación de América Latina, España y Portugal sea lo más competitiva posible. El Quirino Lab, celebrado una semana antes de Ventana Sur, es un paso en esa dirección.

Títulos de moda

Algunos títulos que generaron buen boca a boca en Ventana Sur: el trío de Latido Films de “The Whisper”, “The Awakening” y “The Reborn”, con acuerdos en marcha o cerrando en múltiples mercados principales a nivel mundial; “Awaiting Birds” de Sofía Quirós, clara ganadora en Primer Corte, el concurso de foto-in-post de Ventana Sur; la película animada “Utopía”, del brasileño Rafhael Barbosa, que incluye imágenes deslumbrantes y una ventana a una parte poco conocida de la historia de Brasil; “La chica favorita de Dios” en el foro del proyecto Proyecta, sumando socios –Woo Films– y obteniendo un importante premio; “I Need to Be Loved”, del menos conocido de los grandes ganadores de Fantastic! Y “¿Cara o Cruz?” el título principal de la nueva unidad de ventas de RAI Cinema, adquirida por Samuel Goldwyn para Estados Unidos y proyectada en Ventana Sur.

Negocio

El negocio estaba hecho, y más de lo que tal vez se pensaba. Variedad reveló una gran cantidad de acuerdos, a menudo alianzas de coproducción o elenco clave, sobre títulos tal como fueron revelados en las 10 secciones de la industria de Ventana Sur. Podría haber anunciado muchos más. En las próximas semanas se anunciarán al menos 30 ofertas de recogida o ventas. En Ventana Sur, el sábado M-Appeal y Habanero Film Sales cerraron o estaban cerrando repuntes de ventas a nivel mundial en Ventana Sur o títulos latinoamericanos. Paul Hudson, de la distribuidora estadounidense Outsider Pictures, estaba promocionando entre cinco y seis títulos en el mercado medio de Ventana Sur. Jinga vendió ocho títulos, una mezcla de terror y acción, a Encripta de Brasil, una empresa de licencias de streaming.

AVOD: Un futuro en construcción

La pregunta sobre las ventas no es tanto su número sino cuánto se vendieron. Aunque los resultados varían enormemente, las películas en español ahora se venden en muchos mercados importantes por sumas de cuatro cifras, y ni siquiera cifras altas. «En mi opinión, el mercado de ventas internacional está en muy malas condiciones, probablemente el peor de todos los tiempos», afirma un experimentado agente de ventas. «El principal desafío es que los compradores están pagando menos que antes por el mismo tipo de proyectos», añadió otro. Por eso, AVOD está cada vez más en el radar de los agentes. «El mercado internacional está experimentando un cambio significativo. En AFM conocí más plataformas AVOD que todos los distribuidores de derechos. Todos los distribuidores, agregadores y plataformas quieren AVOD no exclusivo en todo el mundo, por lo que se está volviendo como el Salvaje Oeste. La audiencia se ha acostumbrado a ver películas gratis en plataformas AVOD como Tubi y varios canales de YouTube», dijo Julian Richards de Jinga Films.

«El método Bowfinger»

La taquilla de 2024 en España estuvo un 29% por debajo de los niveles prepandemia, aunque los costes de producción aumentaron alrededor del 30%. Sin embargo, la representación teatral en los mercados locales sigue siendo una primera plataforma clave para las películas. ¿Cómo puede ser baluarte? Una solución, dijo María Luisa Gutiérrez, productora de la serie de películas “Padre Sólo Hay Uno”, es lo que ella llama Método Bowfinger, en honor a su empresa Bowfinger Intl. Fotos, charla en conferencia en Ventana Sur. En esencia, el Método consiste en “tomar decisiones sin todos los elementos para tomar esas decisiones, para ser más rápido”. Un ejemplo de ello. Bowfinger y S0ny vieron una ventana de oportunidad y estrenaron “Father There is Only One 2” el 29 de julio de 2020, a pesar de que algunas salas de cine en España todavía estaban cerradas. Recaudó la extraordinaria cantidad de 12,9 millones de euros (15,0 millones de dólares), lo que supuso un salvavidas vital para los expositores durante la pandemia. “Queríamos ayudar a los cines y pensamos que una gran parte de un mercado reducido era mejor que una parte más pequeña de un mercado más normal”, argumentó Gutiérrez. Otro ejemplo: en 2024, Sony le pidió a Bowfinger que produjera una versión en español de “Muerte en un funeral” para estrenar la Semana Santa de 2025: una gira apretada. Gutiérrez se dio cuenta de que algunos de los mejores actores de España estarían disponibles en el verano, ya que estaban de vacaciones. Estrenada a tiempo, “Un funeral de locos” se ubica actualmente como la séptima película española más taquillera de 2025. “La preparación es muy buena, pero puede ir en contra de una película”, dijo Gutiérrez en Buenos Aires.

Por qué Ventana Sur es una visita obligada para algunos agentes de ventas

A pesar de los mercados adversos, muchos agentes comerciales y productores regresan año tras año a Ventana Sur. «El valor de asistir a Ventana Sur es poder ver por primera vez los títulos de Primer Corte, Copia Final y las otras secciones que simplemente no podría cubrir si no asistiera. No hay nada mejor que una conversación cara a cara», dijo Hudson. Sin embargo, para muchos agentes de ventas se trata más de una adquisición o de producción de CP que de un emporio de ventas. «El principal valor para nosotros de venir aquí es reunirnos con productores latinos y explorar proyectos», dijo Andreas Rothbauer, de Picture Tree Intl de Alemania. “Es en gran medida un mercado de adquisiciones para nosotros: constantemente encontramos proyectos latinoamericanos atractivos para agregar a nuestra lista”, coincidió Gloria Bretones de Begin Again Films de España. “Siempre es valioso asistir a Ventana Sur o a cualquier otro mercado; para nosotros, Ventana Sur es particularmente nuestro mercado “local”, donde nos reunimos con todos los productores, cineastas y organizaciones latinos… y también con algunos compradores internacionales”, agregó Alfredo Calvino de Habanero Sales, con sede en Brasil. «Es realmente valioso, lo aprovechamos mucho. Este tipo de espacios son muy valiosos», dijo Lucía Meik, del Meikincine de Argentina.

Las ofertas

*La mexicana Tulip Pictures inauguró oficinas en Austin y Madrid, y presentó un adelanto de la comedia negra de la directora Lorena Villarreal, “La vida es”.

*La línea de juguetes argentina de culto “Guerreros del Mañana” ha sido adquirida por Black Mandala de Nueva Zelanda para una adaptación de serie animada. El trato se cerró durante Ventana Sur.

*La estrella de ‘Una Mujer Fantástica’ Daniela Vega se ha incorporado a ‘Desierto Rosa’ de Constanza Majluf como productora ejecutiva mientras el elenco clave confirmado incluye a Lola Bravo de ‘La Ola’, Daniela Vega, la estrella de ‘Cris Miró (Ella)’ Mina Serrano y Marcelo Alonso de ‘El Club’.

*La argentina Del Toro Films coproducirá “Me quedaré con la boca cerrada”, con un elenco colombiano de alto perfil encabezado por Paula Castaño y Ángela Rodríguez. La producción de Colombia.

*Romina Paula, protagonista de la ópera prima de Santiago Mitre “El Estudiante” y directora y protagonista del híbrido de documental-ficción “Otra vez, una vez más”, ganadora de San Sebastián Horizontes Latinos, protagonizará “Michael M.”, el primer largometraje solista de Laura Bierbrauer.

*El proyecto ganador de Guadalajara ‘Dreadful Mother’, un thriller de terror de Alicia Albares, ha sido elegido por Latido Films.

*Woo Films, detrás de “La casa de las flores”, se ha incorporado a ‘La niña favorita de Dios’, del director Diego Ulloa, de la productora de ‘Esto no es Suecia’ Funicular Films, proyecto de Proyecta de Ventana Sur.

*Jinga Pictures, con sede en el Reino Unido, cerró un acuerdo de ocho títulos con Encripta para todos los derechos en América Latina sobre una mezcla de saga histórica de venganza, terror y thrillers de acción o comedia: “Sword Of Vengeance”, “The Last Assassins”, “Hellbilly Hollow”, “Scared To Death”, “The Haven”, la comedia de acción “Peter Five Eight”, “A Game In The Woods” y la multipremiada “The House At The End Of Time”.

*’Buscando a Michael’, comedia sobre el Parkinson, fue lanzada al mercado en Ventana Sur de la mano de Filmax.

*La animación afrofuturista brasileña de Rafhael Barbosa ‘Utopia’ ha añadido a la estrella de ‘Mars One’ Rejane Faria y a Matamba Joaquim como voces clave.

*La peruana “Muerto de Risa”, un éxito de crítica y taquilla en Perú preseleccionado para los Premios Platino, consiguió un remake mexicano en Sin Sentido Films.

*Gaman Cine y Fiørd Studio de Argentina se asocian con SPAIN’S PLACING “La Otra Voz”, Revisitando el exilio de Mercedes Sosa y ganadora del premio del Festival de Cine de San Sebastián en ventana sur.

*Jinga también ha recibido ofertas de distribuidores en Norteamérica y Reino Unido por el horror argentino “The Dollmaker”(“Encantador”) que pretende cerrar antes de fin de año, dijo Julian Richards de Jinga.

*Diabla Cine y We Are Not Zombies firmaron un acuerdo de coproducción para “El Paraíso” previo a la Serie Ventana Sur. Skein narra cómo la cocaína se convirtió en una herramienta política y militar en toda América Latina.