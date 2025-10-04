Concierto de esta noche, Mariah Carey fue bienvenido

Sentul, Viva – Llegada de la diva internacional Mariah Carey A Indonesia inmediatamente robó la atención del público. Antes concierto Akbarnya titulada The Celebration of Mimi, sábado 4 de octubre de 2025 en el Centro de Convenciones Internacionales Sentul (SICC), el cantante fue recibido con un típico dance-dance-ondel-ondel, que parecía enérgico frente a él.

Mariah Carey pareció sonreír con entusiasmo al revisar la ubicación del concierto y vio el espectáculo de primera mano. El discurso no fue solo una danza tradicional ordinaria, sino que estaba llena de un toque único: el acompañamiento de música de Ondel-Yel se cantó con la legendaria canción Carey, pertenecemos juntos. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Esta acción creativa es al mismo tiempo una celebración de la cultura de Yakarta como el anfitrión del concierto internacional. El típico movimiento de betawi ngibing se combina con la música diva mundial, presentando un momento simbólico entre la cultura local y la música global. El promotor del concierto, Color Asia Live, subió este video acogedor en Instagram.

«¡Bienvenido a Indonesia, Mariah Carey!» Escribe el promotor, citado VIVA.

También entregaron un mensaje cálido en inglés.

«Estamos muy felices de darle la bienvenida aquí. Hemos preparado una cálida bienvenida con una hospitalidad típica de Indonesia. ¡Disfruta de la belleza de nuestra cultura y el espíritu de tus fanáticos en Indonesia!» ellos continuaron.

Boyzlife y Brian ex Westlife se convirtieron en el concierto de apertura

La celebración del concierto de Mimi comenzará en 19.15 WIB y la nostalgia actual en la sección de apertura a través del supergrupo de Boyzlife, Keith Duffy (Boyzone) y Brian McFadden (ex-Weight) colaboración. Están listos para invitar a la audiencia a recordar con una fila de canciones legendarias de dos éxitos.

Filas de éxitos + álbum nuevo

Se cree que el espectáculo de Mariah Carey es una noche llena de historia para los fanáticos en Indonesia. El ganador de los 5 Premios Grammy traerá un catálogo de golpes a Abadi que van desde Hero, My All, siempre mi bebé, sin ti, fantasía para pertenecer juntos.

No solo eso, Carey también ofrecerá las últimas canciones del álbum aquí para todo, incluyendo Tipo Dangerous y Sugar Sweet.

Con su voz característica de cinco voces de octava, a este concierto se le prometió a Spectacular-complete con una iluminación magnífica, imágenes dramáticas, a sesiones íntimas donde Carey compartiría historias personales detrás de canciones que le hicieron vender más de 200 millones de álbumes en todo el mundo.