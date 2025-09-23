Concierto de Chicago de NBA Youngboy cancelado sin explicación

NBA YoungboyEl concierto de Chicago’s United Center esta semana fue cancelado abruptamente por el lugar, menos de dos días antes de que el rapero subiera al escenario. Youngboy fue liberado de una sentencia de prisión de 23 meses por cargos de armas y recibió un perdón del presidente Trump en mayo pasado; El lugar anunció la cancelación el lunes.

Contactado por Variedad, Un representante del United Center repitió la declaración oficial: «Declaración de cancelación: el United Center ha tomado la decisión de cancelar el show de la NBA Youngboy programado para el miércoles 24 de septiembre en Chicago. Si compró a través de Ticketmaster, los reembolsos se emitirán automáticamente. Si compró a un revelador de terceros, llegue a su punto de compra», y agrega: «No se emitirá más comentarios en este momento». «.». «.». «.». «.». «.».

Ticketmaster también notificó a los ticketsholders sobre la cancelación, escribiendo: «Desafortunadamente, el organizador del evento ha tenido que cancelar su evento». El concierto en el lugar de 23,500 capacidad para la capacidad es parte de la gira «Make America Slime Again» de The Rapper en apoyo de su último álbum, que funciona en Norteamérica hasta noviembre.

La cancelación siguió al anuncio del lugar de la política de bolsas más estrictas para el espectáculo, por el cual no se permitirían bolsas en el interior: «Para el show de la NBA Youngboy el 24 de septiembre, las bolsas de todos los tamaños, incluidas las bolsas transparentes, no se permitirán dentro del lugar», dijo un mensaje en la página de «preguntas frecuentes» del lugar. «Recomendamos viajar luz y solo traer elementos esenciales como sus llaves y billetera o dejar artículos y bolsas más grandes en su automóvil».

Los representantes del rapero y su etiqueta no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Variety, pero su gerente sonó en términos coloridos en Instagram sobre la cancelación, diciendo que el vicepresidente senior de operaciones del lugar «no quería que nos divertimiéramos».

Su agente escribió en Instagram: «Súper decepcionado en United Center. Ciudad de Chicago, esta es su decisión».

Youngboy – Nombre real: Kentrell DeSean Gaulden – tiene una larga historia de delitos de drogas y armas y en diciembre pasado fue sentenciado a 23 meses de prisión por ser un delincuente en posesión de un arma de fuego, derivado de un cargo de armas de 2020 en Louisiana. Sin embargo, fue liberado bajo arresto domiciliario en marzo y recibió un perdón presidencial dos meses después.