Concesionarios Honda abrumados, la nueva motocicleta de Patwal y el precio de RX-King

Jacarta – El miércoles 15 de octubre de 2025, Viva Automotriz presenta las noticias más candentes que se están discutiendo ampliamente. De fiebre honda El preludio que abruma a los concesionarios, las motos patwal premium de Harley-Davidson y BMW, hasta el precio vertiginoso de una Yamaha RX-King usada, aquí están los tres artículos más populares de ayer que debes seguir para mantenerte actualizado con el mundo del automóvil.

Lea también: Los concesionarios Honda están abrumados por esto



1. Los concesionarios Honda están abrumados por esto

Lea también: ¡Armar un escándalo! El legendario patrocinador de MotoGP está listo para regresar con un nuevo rol en MotoGP 2026



El Honda Prelude 2026, un cupé de dos puertas revivido, recibió 2.400 pedidos al mes en Japón, principalmente de consumidores de entre 50 y 60 años que sienten nostalgia por el ícono de los 80. Con un precio de 420 millones de IDR y tecnología híbrida e, este coche es atractivo aunque es más caro que el Nissan Z, por lo que los concesionarios se ven obligados a suspender temporalmente los pedidos. Leer más.

2. Harley-Davidson y BMW son las nuevas motos de Patwal

Lea también: Honda MotoGP admite que sus motos ya no necesitan el estilo ‘loco’ de Marc Márquez





La BMW R1300 GS y la Harley-Davidson Road Glide Police son motos de patrulla. Foto : La BMW R1300 GS y la Harley-Davidson Road Glide Police son motos de patrulla.

Korlantas Polri presentó la Harley-Davidson Road Glide Police con una potencia de 1.800 cc y la BMW R1300 GS con 145 caballos como nuevas motos de patrulla para escoltas VIP y VVIP. Equipadas con características avanzadas como suspensión automática, luces estroboscópicas y cajas de almacenamiento, estas dos motocicletas combinan estilo clásico y tecnología moderna para tareas de patrulla. Leer más.

3. Los precios de las Yamaha RX-King usadas se están volviendo más disparatados



La motocicleta viral Yamaha RX-King se vende por 200 millones de IDR

Los Yamaha RX-King usados ​​son cada vez más buscados, con precios para los modelos de la década de 1990 que van desde IDR 15 a 25 millones hasta IDR 70 millones para un RX-King Cobra original, llegando incluso a cientos de millones. Este ícono de dos tiempos todavía es amado por su rendimiento salvaje, su sonido de escape distintivo y su valor histórico respaldado por una gran comunidad en Indonesia. Leer más.