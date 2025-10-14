Concéntrate en entrenar al equipo, no interfieras en los asuntos de la FAM.

VIVA – Entrenador Selección Nacional de Malasia, Peter Cklámovski También comentó la polémica sobre los jugadores naturalizados que actualmente está atrapando a la Asociación de Fútbol de Malasia (familia).

Sin embargo, generó críticas. Sus comentarios fueron considerados inapropiados por varias partes, incluido el ex jugador de la selección nacional de Malasia, Azlan Johar.

En una entrevista con el New Straits Times, Azlan pidió firmemente al técnico australiano que no interfiriera en los asuntos administrativos de la FAM y que se centrara más en traer al campo a un equipo destacado.

“Los entrenadores no deberían culpar a la FAM por las sanciones fifa. «Juegas bien en el campo, así que concéntrate en eso», dijo Azlan Johar citado por NST el lunes.

Azlan enfatizó que la tarea principal de Cklamovski es mejorar el rendimiento de la selección nacional, no aumentar el caos con comentarios que atacan a la dirección.

«Su trabajo es hacer que la selección avance, no comentar problemas administrativos. Culpar a otros no soluciona nada. Dejen que la FAM se encargue del problema», dijo nuevamente.

Azlan también recordó que la FAM había intentado resolver el problema e incluso presentó un recurso ante la FIFA por el presunto uso de documentos falsos por parte de siete jugadores malasios naturalizados.

«No se puede culpar a la dirección. La FAM ha declarado que hubo un error al escribir. No es tarea del entrenador criticar a la FAM. Usted tiene un trabajo y sirve bajo sus órdenes. Comentarios como este sólo echan leña al fuego. Mi consejo: tengan cuidado con sus palabras», enfatizó Azlan.

Anteriormente, Peter Cklamovski acusó que el problema de los documentos para los jugadores naturalizados es enteramente culpa de la FAM, al tiempo que expresó su apoyo a Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ), propietario del club Johor Darul Ta’zim, que también estuvo involucrado en el asunto.

Su declaración provocó inmediatamente críticas de varios partidos. Poco después, el entrenador que había dirigido al FC Tokyo y al Shimizu S-Pulse se disculpó abiertamente con la FAM.

Centrarse en llevar a Malasia a la Copa Asiática 2027

A pesar de la controversia, Cklamovski todavía tiene el mandato de llevar a Harimau Malaya a la clasificación para la Copa Asiática de 2027. Por el momento, Malasia lidera la clasificación del Grupo F de clasificación, por delante de Vietnam, Laos y Nepal.

Aunque su puesto es seguro, ahora la presión sobre el entrenador aumenta, no sólo por los resultados en el campo, sino también por su actitud a la hora de responder a cuestiones delicadas dentro de la Federación de Fútbol de Malasia.