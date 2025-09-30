Conan O’Brien advirtió a Stephen Colbert que no «hablara la verdad al poder»

Conan O’Brien se detuvo en «The Late Show» el lunes por la noche para recordar Stephen Colbert De algunos consejos sabios que ofreció antes de alejarse del mundo de la noche hace cuatro años. Colbert está a punto de convertirse en un veterinario nocturno después de que CBS decidió finalizar «The Late Show» en mayo de 2026.

«Justo cuando salía de mi show nocturno, te llevé a ti y a todos los otros anfitriones nocturnos», comenzó O’Brien. «¿Recuerdas esto? Te llevé a un maravilloso restaurante Sizzler, y todos tuvimos nuestras bandejas y les dije: ‘Cuídate de la noche. Si cuidas de la noche, tarde en la noche te cuidarán’. Le dije: ‘No hagas nada para revolver a las plumas’. ¿Recuerdas? Dije: ‘La cobardía es el camino’ «.

O’Brien bromeó que en sus 28 años de ser un anfitrión nocturno, «nunca leyó las noticias. Tenía un oso masturbándose y un perro de plástico. ¡Ni siquiera sabía quién era presidente!»

Mientras la multitud aullaba de risa, Colbert derrotó: «Gracias por estar aquí, Conan».

En una nota más seria, O’Brien le dijo a Colbert: «Yo, por supuesto, te adoro. Te amo. Te conozco como persona y también como una fuerza cómica y, como mucha gente, estoy muy triste de que este capítulo esté terminando».

Agregó: «Pero también quiero decir que vas a hacer cosas increíbles, te divertirás mucho. Y la conexión que tienes, y esto no es solo tú, es el Sr. Kimmel y Fallon, todos estos tipos tienen, es muy especial. La conexión que tienes con la audiencia, estás tomando contigo. Nadie más posee eso. Es tuyo para el resto de tu vida».

La televisión nocturna se encuentra en medio de un cálculo después de que el «Late Show» de Colbert fue cancelado y «Jimmy Kimmel Live» fue retirado del aire luego de los comentarios del anfitrión sobre el asesinato de Charlie Kirk. Después de que la suspensión de Kimmel se levantó la semana pasada, Colbert celebró durante su programa, diciendo: «Nuestra larga pesadilla nacional ha terminado … ¡Vamos! Maravillosas noticias para mi querido amigo Jimmy y su increíble personal».

Mira la entrevista completa de O’Brien en «The Late Show with Stephen Colbert» a continuación.