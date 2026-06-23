Con vistas al Mundial 2030, el presidente Prabowo prepara pleno apoyo a la selección de Indonesia

Jacarta – El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, destacó el compromiso del gobierno de apoyar plenamente los preparativos de la selección nacional de Indonesia para la clasificación para el Mundial de 2030.

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El jefe de la Agencia Gubernamental de Comunicaciones o Bakom RI, Muhammad Qodari, explicó que el apoyo brindado incluye programas de desarrollo preparados por la Asociación Indonesia de Fútbol (PSSI), que van desde el desarrollo de jugadores hasta el fortalecimiento del ecosistema del fútbol nacional.

Dijo que el gobierno estaba tratando de garantizar que todos los aspectos de apoyo al desarrollo del Equipo Nacional pudieran funcionar de manera integrada y sostenible.

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«El Presidente destacó el compromiso del gobierno de brindar pleno apoyo a los programas de desarrollo de la Selección Nacional preparados por el PSSI», dijo Qodari en una conferencia de prensa, citada el martes 23 de junio de 2026.

Qodari dijo que el gobierno quiere garantizar que todos los aspectos de apoyo, desde el desarrollo de los jugadores, el fortalecimiento de las competiciones hasta el apoyo institucional, puedan funcionar en armonía para aumentar la competitividad de la selección nacional de Indonesia de manera sostenible.

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Destacó que la estrecha colaboración entre el gobierno, la federación de fútbol y los entrenadores es un factor importante para alcanzar los objetivos fijados.

«La sinergia entre el gobierno, la federación y los entrenadores es un activo importante para convertir el optimismo en logros reales a través del trabajo duro, una preparación exhaustiva y objetivos mensurables», dijo.

Qodari explicó que la reunión del presidente Prabowo con el ministro de Juventud y Deportes (Menpora), Erick Thohir, y el entrenador de la selección indonesia fue parte del primer paso en la preparación del equipo de Garuda para afrontar las eliminatorias del Mundial 2030.

 Jefe de Bakom RI Muhammad Qodari Foto : Captura de pantalla de YouTube de Bakom RI

No sólo el fútbol, ​​Qodari dijo que el gobierno también está preparando varias estrategias a largo plazo para fomentar el progreso de los deportes nacionales en su conjunto.

«No sólo en el fútbol, ​​el gobierno también está preparando una serie de estrategias a largo plazo para el progreso de otros deportes nacionales», afirmó.

Uno de ellos es la preparación de una serie de programas superiores diseñados para fortalecer el ecosistema de desarrollo de los atletas de manera sostenible, como la construcción de una Academia Deportiva que se convertirá en un centro de desarrollo de jóvenes talentos de diversos deportes.

A través de esta academia se espera que el proceso de búsqueda, entrenamiento y desarrollo de atletas se pueda llevar a cabo de manera más estructurada desde una edad temprana para que pueda producir atletas destacados en el futuro.

Aparte de eso, el gobierno también está preparando un programa de centro nacional de formación (pelatnas) a largo plazo que cuenta con el apoyo de un plan de financiación plurianual.