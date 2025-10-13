Con una población igual a Sukabumi, la selección de Cabo Verde hace historia al clasificarse para el Mundial de 2026

Tanjung Verde, VIVA – El pequeño país de Cabo Verde o Cabo Verde ha hecho una gran historia en el mundo del fútbol. Con una población de sólo 524.877 personas (el equivalente a la ciudad de Sukabumi en Java Occidental), esta nación insular en África Occidental ha calificado oficialmente para el Copa del Mundo 2026 por primera vez en la historia.

Esta certeza se logró después selección de cabo verde venció a Eswatini 3-0 en el partido final de la Clasificación para la Copa Mundial del Grupo D 2026 para la zona de África en el Estadio Nacional de Cabo Verde, Praia, el martes (14/10) WIB temprano en la mañana.

Los tres goles de la victoria los marcaron Dailon Livramento, Willy Semedo y Stopira en la segunda parte.

Estos resultados permitieron que el equipo de Pedro Leitao Brito cerrara la fase de grupos con 23 puntos en 10 partidos, cuatro puntos por delante de Camerún, que tuvo que conformarse con la segunda plaza y continuar la lucha hasta la siguiente ronda.

Con este logro, Cabo Verde se convirtió en el sexto país africano en conseguir un billete para el Mundial de 2026, tras Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia y Ghana.

Para esta pequeña nación insular en el Océano Atlántico occidental, este logro es un milagro. Imagínese, con una población no mayor que un gran subdistrito en Indonesia, lograron penetrar el escenario de fútbol más grande del mundo.

Esta historia es una prueba de que el tamaño de un país no es una barrera para soñar en grande en el mundo del fútbol. Ahora, Cabo Verde está listo para traer nuevos colores al Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.