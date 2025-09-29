Con una fuerza de 21 jugadores, Persib llegó a Bangkok para enfrentar a Bangkok United en ACL dos

Bangkok, Viva – Después de llevar a cabo el partido de Super League 2025/26 de la séptima semana contra Persita Tangerang en el Capitán I Wayan Dipta Stadium, Gianyar, sábado (27/09/2025), Perseguidor Bandung no regresó de inmediato a Bandung. El equipo de Bojan Hodak decidió volar a Bangkok, Tailandia, el domingo (28/09/2025) por la tarde, para continuar su trabajo en la AFC Champions League Dos (ACL dos) 2025/26.

A través de una carga oficial en la cuenta de Instagram del club, Persib aseguró que el grupo hubiera aterrizado en el país de elefante blanco. «Persib ha aterrizado en Tailandia. El siguiente paso es centrarse en el segundo partido #acltwo para enfrentar Bangkok United«Escribió la declaración oficial del club.

Persib está programado para enfrentar a Bangkok United en el segundo partido del Grupo G en el estadio BG Thaburi, Pathum Thani, miércoles (1/10/2025) a las 19.15 WIB. Este será el primer partido fuera de casa Maung Bandung después de tocar anteriormente 1-1 contra Lion City Sailors (Singapur), subcampeón ACL dos 2024/25, en el estadio Gelora Bandung Lautan Api, 18 de septiembre.

Hodak trae 21 jugadores

El entrenador Bojan Hodak se aseguró de traer 21 jugadores de viaje a Tailandia. Los dos nombres enviados a casa a Bandung de Bali son Nazriel Alfaro y Kevin Pasha. Nazriel fue llamado para fortalecer el equipo nacional del U-17 indonesio, mientras que Kevin no fue incluido en el plan para el partido contra Bangkok United.

«Trajimos 21 jugadores. Los jugadores que regresaron a Bandung de Bali fueron Nazril (Alfaro) y Kevin (Pasha)», dijo Hodak.

Por el contrario, varios jugadores que estuvieron ausentes contra Persita, como Teja Paku Alam, Frans Putros y el centrocampista brasileño Rosembegne «Berguinho» da Silva, estarán disponibles para este partido de ACL dos.

Lista de jugadores de Persib a Bangkok

Guardián:

Teja Naturaleza natural

Adam Przybek

Fitrah Maulana

Atrás:

Federico Barba

Julio César

Kakang Rudianto

Patricio Matricardi

Frans Petros

Mediocampista:

Eliano reinjders

Luciano Guaycochea

Thom Haye

Beckham putra nuggraha

Adam Alis Setyano

Reloj de marc

Saddil Ramdani

Febri hariyadi

Rosembergne «Berguinho» da Silva

El atacante:

Uilliam Barros Pereira

Ramón «Tanque» de Andrade Souza

William Marcillo

Andrew Jung

Partido importante en el Grupo G

El partido contra Bangkok United es una prueba importante para que PERSIB mantenga la oportunidad de calificar de la fase grupal. Al llevar a cabo una composición casi completa, se espera que Maung Bandung pueda parecer sólido y robar puntos en la sede del oponente.