Con una cara mala pero buena vendiendo, este es el pilar de Aura Kasih cuando se convierte en AAP.

Jacarta – Aura Kasih Regresó al centro de atención pública después de que reaparecieran varios videos antiguos de él en las redes sociales.

Aparte del tema que arrastró su nombre con Ridwan Kamil, la historia de su pasado como Promotora de Ventas (SPG) fue revelada e inmediatamente atrajo la atención del público. ¡Vamos, desplázate más!

No mucha gente lo sabe, antes de convertirse en una cantante popular, Aura Kasih había ascendido desde abajo cuando todavía estaba en tercer grado de la escuela secundaria.

En un podcast con Praz Teguh, Aura Kasih compartió abiertamente su experiencia trabajando como AAP. Lo que despierta la curiosidad del público es su método único de ofrecer productos.

A diferencia de la mayoría de los SPG que normalmente saludan y se acercan activamente a los compradores potenciales, Aura en realidad elige un enfoque que se considera inusual.

«No, es demasiado agresivo y perezoso, cierto. Debes ser perezoso con una mujer agresiva, no seas tan apretado», dijo Aura Kasih, citada el lunes 29 de diciembre de 2025.

Según Aura, ser demasiado agresivo en realidad hace que los compradores se sientan incómodos. Por lo tanto, elige aparecer tal como es y no perseguir objetivos abiertamente.

Admitió que había tenido un carácter indiferente durante mucho tiempo, y esto se trasladó a su trabajo en ese momento.

«Es que soy una persona típica que, como antes y hasta ahora, quiere comprar o no, soy tan estúpido, ya sabes», continuó.

Lo que es más sorprendente es que Aura tampoco intenta endulzar su actitud para atraer la atención de los compradores. De hecho, aparecía con una expresión plana y una sonrisa mínima cuando trabajaba en el mostrador.

«Mi cara está triste, rara vez sonrío. Pero mucha gente lo cree», dijo.

Es precisamente por estas diferencias que muchos compradores se sienten más cómodos acercándose a ellos mismos. Sin presiones ni invitaciones excesivas, eso es una ventaja para Aura.

«Como tal vez algunos de los otros eran agresivos, nunca me ofrecí, simplemente me quedé callado», dijo.

Aunque estaba sentado allí, sus resultados de ventas en ese momento no podían subestimarse. Muchos clientes están realmente interesados ​​en comprar los productos que ofrece.