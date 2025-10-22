Con una batería nueva, el MG4 EV, con un precio de 220 millones de IDR, puede cubrir una distancia de 530 km.

Pekín, VIVA – MG ha vuelto a atraer la atención del mercado de vehículos eléctricos con el inicio de las entregas del último modelo MG4 530 Smart Edition en China. Esta versión llega con importantes actualizaciones en su sistema de almacenamiento de energía, utilizando ahora baterías de CATL, uno de los mayores fabricantes de baterías del mundo.

Lea también: Los altibajos de las ventas de automóviles MG en Indonesia



Este cambio de proveedor se realizó para garantizar una producción y entrega sin problemas, después de que los suministros del socio anterior, Ruipu Lanjun, experimentaran limitaciones de capacidad.

Ubicado en el segmento de automóviles eléctricos asequibles, el MG4 530 Smart Edition se comercializa a un precio de menos de 100.000 yuanes o alrededor de 220 millones de IDR. Aunque se trata de un modelo básico, este coche ofrece especificaciones competitivas, incluida una autonomía de hasta 530 kilómetros (según los estándares CLTC).

Lea también: Los ciudadanos europeos empiezan a sentirse cómodos con los coches chinos



Adaptado de VIVA Automotive de CarnewschinaEl miércoles 22 de octubre de 2025, la empresa fundada originalmente en Inglaterra también equipó este modelo con funciones avanzadas de asistencia al conductor, como navegación en carretera en piloto automático (NOA), asistencia para mantenerse en el carril y un sistema de estacionamiento automático.

Desde su lanzamiento en el Salón del Automóvil de Chengdu de 2025, el MG4 ha registrado un aumento significativo en la demanda. Según datos de China Automotive Industry Research, las entregas de MG4 alcanzaron 11.790 unidades en septiembre, más del 180 por ciento en comparación con el año anterior.

Lea también: Más popular: Innova Zenix Vs Destinator, producción de MG Geber y peligros del estacionamiento de códigos QR



La decisión de MG de cambiar a baterías CATL recibió una respuesta positiva del público y de los observadores del sector del automóvil. CATL es conocido por su excelencia tecnológica, eficiencia de producción y gran reputación en materia de seguridad y duración de la batería.

Desde el punto de vista técnico, el MG4 530 Smart Edition utiliza un motor eléctrico de 120 kW con una velocidad máxima de 160 km/h. El coche está construido sobre la plataforma puramente eléctrica SAIC E3 y está disponible en varias variantes, con opciones de batería de 42,8 kWh y 53,9 kWh. La variante más alta, la Anxin Edition, incluso utiliza una batería de estado semisólido más moderna y duradera.

En apariencia, el MG4 presenta un diseño deportivo y futurista. Las luces traseras en forma de flecha y el logotipo MG iluminado refuerzan la impresión moderna. En el interior, hay un sistema MG x Oppo Smart Connectivity con una gran pantalla de 15,6 pulgadas, así como un procesador Snapdragon 8155 que admite funciones digitales y navegación inteligente.