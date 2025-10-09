Con una apertura más fuerte, la JCI tiene potencial para recuperarse a pesar de que las bolsas de valores de Asia y el Pacífico y Wall Street están lentos

Jacarta – JCI abrió 21 puntos o 0,27 por ciento en el nivel 8.187 en la apertura de operaciones el jueves 9 de octubre de 2025.

Fanny Suherman, jefa de investigación minorista de BNI Sekuritas, predice que la JCI tiene potencial rebote En el comercio actual.

«La JCI tiene potencial para un repunte técnico hoy», dijo Fanny en su investigación diaria del jueves 9 de octubre de 2025.

Índice compuesto de precios de acciones (IHSG) (ilustración fotográfica)

Bolsa existencias Asia-Pacífico cotizó de forma mixta con la mayoría a la baja el miércoles, tras la debilidad mundo financiero A NOSOTROS. Luego de que el Banco Mundial elevara el martes anterior su pronóstico de crecimiento para la región.

Esto se produce después de un verano en el que la incertidumbre sobre los aranceles estadounidenses sacudió la economía mundial.

Índice Las acciones japonesas Nikkei 225 cayeron un 0,45 por ciento, mientras que el índice Topix subió un 0,24 por ciento. Mientras tanto, el índice ASX/S&P 200 de Australia cayó un 0,10 por ciento, el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,48 por ciento y el Taiex de Taiwán cayó un 0,54 por ciento.

Mientras tanto, los mercados bursátiles de China continental y Corea del Sur están cerrados por vacaciones. Por otro lado, el Banco de Tailandia y el Banco Central de Nueva Zelanda publicarán sus decisiones políticas el miércoles.

Luego, el índice FTSE Straits Times cayó un 0,36 por ciento y el FTSE Malay KLCI cayó un 0,16 por ciento.

«El soporte de la JCI está en el nivel de 8.050-8.120, mientras que la resistencia de la JCI está en el rango de 8.200-8.250», dijo.