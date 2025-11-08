Con un presupuesto de 20 billones de IDR, el Ministro de Agricultura Amran construirá una granja de pollos integrada para apoyar a MBG

Jacarta – El Ministerio de Agricultura está preparando el desarrollo. granja pollo integrado por un valor de 20 billones de IDR para 2026. El ganado apoyará el programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG), así como el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la independencia nacionales.

Ministro de Agricultura Andi amrán Sulaiman dijo que este gran paso es una parte importante de la estrategia nacional para apoyar el programa MBG iniciado por el presidente Prabowo Subianto para mejorar la nutrición de los niños de la nación hacia una Indonesia Dorada 2045.

«Se construirán granjas integradas de pollos de engorde y gallinas ponedoras. Hay un presupuesto especial de 20 billones de IDR, lo haremos en toda Indonesia», dijo después de la reunión de finalización del Programa Downstream de Plantaciones e Industria con el Ministro de Inversiones y Downstreaming y CEO de Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, en la Oficina Central del Ministerio de Agricultura (Kementan), Yakarta, citado el sábado 8 de noviembre de 2025.

Explicó que el desarrollo de granjas de pollos de engorde y gallinas ponedoras se está llevando a cabo de manera integral en áreas de Indonesia que todavía experimentan escasez en el suministro de carne de pollo y huevos.

«Suministraremos (el programa MBG), no permitiremos que haya escasez o escasez de huevos y pollos en el futuro. Así que nos estamos preparando a partir de ahora», dijo.

Ministro de Agricultura Amran después de la reunión en el Palacio de Estado Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Según él, esta gran inversión fue el resultado de la colaboración estratégica entre el Ministerio de Agricultura y Danantara, que también jugó un papel en la financiación e implementación del programa. «La financiación de Danantara se distribuirá en toda Indonesia, donde hay escasez de carne de pollo y huevos», afirmó.

El gobierno garantiza que todo el proceso de planificación y el estudio de viabilidad (FS) se completen en poco tiempo para que este proyecto pueda comenzar inmediatamente en enero de 2026. Dijo que la construcción de esta granja ganadera será una de las principales bases para mantener la sostenibilidad del suministro de proteína animal para el pueblo indonesio en el futuro.

Con un sistema ganadero integrado, se espera que la producción de pollos y huevos aumente significativamente para reducir la posible escasez y mantener la estabilidad de precios en el mercado. Amran es optimista y cree que, con el apoyo de todas las partes, incluida Danantara, Indonesia podrá lograr una independencia alimentaria sostenible basada en la ganadería.

Granja de gallinas ponedoras de Soleh en Buring, Kedungkandang, ciudad de Malang. Foto : VIVA.co.id/ Uki Rama (Malang)

«Comenzamos ahora pre-FS (estudio de factibilidad. Entonces, si Dios quiere, ojalá ya sea enero. comenzar«, dijo.