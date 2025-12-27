Con sólo un mes de retraso, la multa por el impuesto sobre el automóvil resulta bastante elevada

Jacarta – Pagar impuestos móvil es una obligación rutinaria que debe cumplir todo propietario de un vehículo de motor. Si el pago se retrasa, el propietario del vehículo no sólo estará sujeto a una multa administrativa, sino que también correrá el riesgo de recibir una multa durante los controles en carretera.

Los retrasos en el pago del impuesto sobre el automóvil suelen producirse por olvido o retraso en el momento del pago. De hecho, cuanto mayores sean los atrasos, mayor será la multa que se deberá pagar.

Según la búsqueda de VIVA Otomotif, sábado 27 de diciembre de 2025, las normas relativas a las multas impuesto sobre vehículos Los vehículos motorizados están regulados en la Ley Número 28 de 2009 sobre Impuestos y Retribuciones Regionales.

El reglamento establece que el pago tardío del impuesto está sujeto a una multa por intereses del 2 por ciento mensual del impuesto principal adeudado.

El importe de la multa se calcula en función del importe del impuesto sobre vehículos de motor o PKB básico. Además, los propietarios de vehículos también siguen sujetos a la obligación de pagar la contribución obligatoria al Fondo de Accidentes de Tráfico o SWDKLLJ.

Si se retrasa un mes en el pago del impuesto sobre el automóvil, la multa será del 2 por ciento del PKB básico. Esta cifra seguirá aumentando junto con la duración del retraso en el pago.

Por ejemplo, si el PKB básico para un automóvil está en el rango de 2,6 millones de IDR, entonces la multa de un mes alcanzará los 52.000 IDR. Este valor aún debe sumarse a la multa SWDKLLJ, cuyo importe se fija en el plazo de un año.

Los retrasos de dos a seis meses hacen que las multas acumuladas aumenten significativamente. La multa por intereses fiscales seguirá aumentando en un 2 por ciento cada mes, mientras que la multa SWDKLLJ se seguirá cobrando una vez.

Si el impuesto sobre el automóvil se paga con un retraso de hasta un año, la multa por intereses fiscales alcanza el 24 por ciento del PKB principal. No olvides que esta cantidad aún debe sumarse al impuesto básico sobre vehículos.

Esto significa que cuanto más tiempo no se pague el impuesto, mayores serán los fondos totales que deberá preparar el propietario del vehículo. Sin duda, esta condición resultará onerosa en comparación con el pago de impuestos a tiempo.

Además de las multas administrativas, los propietarios de automóviles también deben conocer el período impositivo de cinco años. Si se incumple este período, el vehículo tiene el potencial de ser multado porque se considera que el STNK no ha sido validado.