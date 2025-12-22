Con sólo 50.000 IDR de capital se pueden comprar juegos AAA

Jacarta – El fin de año es un momento que los jugadores de PC estaban esperando porque Vaporuna de las plataformas de venta juego El mayor evento digital, presenta nuevamente las Steam Winter Sale 2025.

Lea también: ¡Filas de juegos nuevos listos para animar enero de 2026, desde PC hasta consola!



Evento descuento Esta oferta masiva miles de títulos de juegos con descuentos. precio lo cual es muy interesante, incluidos los juegos. aaa los famosos que suelen tener precios elevados.



Juego/Ilustración del juego (Unsplash.com/Sean Do)

Lea también: Los mundos de Roblox más creativos jamás creados por jugadores, ¡garantizados para ser emocionantes!



Las rebajas de invierno de Steam se extienden desde mediados de diciembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026. Durante este período, los jugadores pueden obtener varios juegos. popular a un precio mucho más económico. Resumido por VIVA el lunes 22 de diciembre de 2025, algunos títulos incluso se pueden comprar con un capital de alrededor de 50 mil IDR, por lo que son muy asequibles para jugadores con un presupuesto limitado.

Los descuentos ofrecidos varían ampliamente, del 50 al 90 por ciento, incluidos los juegos AAA que se sabe que son caros. Por ejemplo, It Takes Two, que se vendió originalmente por alrededor de 479 mil IDR, ahora sólo tiene un precio de 95 mil IDR con un descuento del 80 por ciento. Fallout 76 experimentó una reducción de precio de hasta un 90 por ciento a alrededor de IDR 53 mil.

Lea también: ¡Descuentos de hasta el 95 por ciento! Esta es una lista de juegos de PC baratos



Mientras tanto, Assassin’s Creed Valhalla, que suele ser caro, también ha bajado drásticamente hasta alrededor de 61.900 IDR. Con precios tan económicos, los jugadores pueden disfrutar de una experiencia de juego de alta calidad sin tener que gastar mucho dinero.

Además de los juegos más antiguos, algunos de los títulos más nuevos y favoritos de la comunidad también obtienen atractivos descuentos, para que los jugadores puedan probar los lanzamientos más recientes sin pagar el precio completo. Entre ellos se encuentran DOOM: The Dark Ages, Clair Obscur: Expedition 33, que fue nombrado Juego del año 2025, The Last of Us Part II Remastered, No Man’s Sky, NBA 2K26, Silent Hill f, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater y EA Sports FC 26.

Estos descuentos muestran que las Rebajas de Invierno de Steam no solo benefician a los fanáticos de juegos más antiguos, sino que también atraen a los jugadores que buscan probar lanzamientos nuevos y populares.

Para maximizar la experiencia de compra, se recomienda a los jugadores que agreguen sus juegos favoritos a su lista de deseos antes de que comience el evento, para que reciban notificaciones cuando se aplique el descuento.

Verificar los precios regionales también es importante para asegurarse de obtener el mejor precio. Además, centrarse en los juegos que realmente desea jugar le ayudará a evitar compras impulsivas sólo por grandes descuentos.