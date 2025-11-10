VIVA – Jugador del club de segunda división de la liga holandesa, VVV-Venl, Dean Zandbergen admitió que estaba listo para someterse al proceso naturalización defender Selección Nacional de Indonesia.

Se sabe que el jugador de 22 años tiene sangre indonesia del linaje de su madre. Esto se descubrió cuando Dean fue entrevistado por la YouTuber Yussa Nugraha en abril de 2025.

En esa conversación Dean Zandbergen reveló que su familia provenía de DepokJava Occidental.

«De la familia de mi madre, son de Depok. Mi madre dijo que todavía hay familiares allí, y que ella había estado allí hace algún tiempo», dijo Dean, citado el martes 11 de noviembre de 2025.

Además, también explicó el recorrido de su familia hasta que finalmente se establecieron en Holanda.

«Mi abuela era hija única de sus padres. Se mudó de Indonesia a los Países Bajos», dijo Zandbergen.

«Siento que la cultura indonesia es muy cálida. Cuando fui de vacaciones allí cuando tenía 16 o 17 años, me sentí como en casa», continuó.

Lo interesante es que Zandbergen no se ha cerrado a reforzar la selección de Indonesia. De hecho, confirmó que hubo comunicación inicial entre él y el partido. PSSI.

«Recientemente hubo comunicación con el personal del PSSI para hablar sobre mí. Sí, definitivamente estaría muy feliz si pudiera jugar para la selección nacional de Indonesia», dijo con entusiasmo Dean Zandbergen.

Estadísticamente, la actuación de Zandbergen es bastante impresionante para un jugador joven de su edad. A lo largo de su carrera profesional ha registrado 29 goles y 13 asistencias en 120 partidos.

Su mejor registro se produjo cuando militaba en la Derde División B, la cuarta casta de la Liga holandesa, donde logró marcar 19 goles y 3 asistencias en sólo 33 partidos, clara evidencia de su agilidad de cara a la portería rival.

Con su constante capacidad goleadora y su corta edad, Zandbergen es claramente una perspectiva atractiva para la selección nacional de Indonesia. Si el proceso de naturalización transcurre sin problemas, su dúo con Ole Romeny en primera línea podría ser una combinación mortal que aporte un nuevo color al juego de Garuda.