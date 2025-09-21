Con respecto al uso de sirenas y estribas, el comandante TNI recuerda a Pom.

Yakarta, Viva – Comandante de TNI TNI General Agus Subiyanto reveló que le había recordado a Pom (Policía militar) sobre el uso de sirenas y Estrobos ser llevado a cabo de acuerdo con las reglas.

Dijo esto para responder a las aspiraciones de las personas que fueron perturbadas por el uso de sirenas y estribas en las actividades regulación.

«También transmití, especialmente a POM, si enciendes la luz estroboscópica, hay reglas. Si está vacío, suena, no es ético también. Pero hay reglas para que VVIP use escolta», dijo cuando se reunió en la Feria TNI 2025CDI en el área del Monumento Nacional, Jakarta Central, domingo.



El Grupo Toyota Fortuner usa una luz estroboscópica escoltada por la policía en la carretera de peaje

Consideró que las sirenas y las estribas podrían usarse en actividades de escolta durante las reglas.

El comandante de TNI también reveló que había prohibido a sus guardaespaldas usar estribas en la carretera porque lo perturbaron a él y a otros automovilistas.

«Yo, cierto, yo también quiero estar cómodo. Solo mira, si rara vez uso un estrobos. Detendré la luz roja. Ksad y otros se detienen», dijo.

«Transmito a mi unidad si sigues las reglas, a menos que haya cosas que realmente nos necesiten, urgencia rápida, debemos estar en algún lugar», agregó.

Anteriormente, las quejas de las redes sociales en las redes sociales del público relacionados con la escolta de automóviles oficiales que afirmaban a menudo sonar sirenas.

No solo en las redes sociales, el público expresó la queja a través de la instalación de calcomanías en vehículos privados.

Jefe del Cuerpo de Tráfico (Kakorlantas) del Inspector General de la Policía Nacional Pol. Agus Suryonuroho se congeló temporalmente la sirena y la luz estroboscópica en la carretera.

Sin embargo, la escolta de ciertos vehículos oficiales todavía se lleva a cabo, pero el uso de sirenas y rotadores ya no es una prioridad.

«La escolta aún puede funcionar, es solo que se evalúa el uso de sirenas y estroboscel. Si no es una prioridad, no debe sonarse», dijo Agus.

En la actualidad, la policía nacional Korlantas está reorganizando las reglas para usar sirenas y rotadores para evitar el abuso. (Hormiga)