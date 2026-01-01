Con respecto al problema de las trampas de Ridwan Kamil, Atalia Praratya finalmente abrió su voz y respondió directamente

Bandung, VIVA – Rumores de la presencia de una tercera persona en la ruptura matrimonial Atalia Praratya Y Ridwan Kamil Finalmente obtuve una respuesta directa de la esposa.

Lea también: La carga de Ridwan Kamil sobre un hombre que se atrevió a disculparse, muchos internautas criticaron



En medio de una atención pública cada vez más intensa, Atalia, a quien familiarmente se llama Sra. Cinta, decidió tener cuidado cuando se le pidió un comentario después de someterse a un juicio de divorcio de seguimiento en el Tribunal Religioso de Bandung (PA), el miércoles 31 de diciembre de 2025. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Este momento ocurrió cuando Atalia salió de la sala del tribunal y fue perseguida por preguntas de los medios de comunicación sobre la figura de una mujer que recientemente había sido ampliamente discutida por el público. Respondiendo a esta pregunta, Atalia enfatizó que los rumores de una tercera persona no formaban parte de la demanda que presentó contra Ridwan Kamil.

Lea también: LO MÁS POPULAR: La figura que Ridwan Kamil necesita, Anrez Adelio amenaza con 12 años de prisión



Citada en el programa de YouTube de Cumicumi, Atalia dio brevemente su aclaración y optó por no entrar en el terreno de las especulaciones.

«Oh, yo… no está en nuestra demanda. Pregúntenle a la persona interesada», dijo Atalia mientras continuaba alejándose de la multitud de periodistas, citado el jueves 1 de enero de 2026.

Lea también: Abogado responde al problema de Ridwan Kamil-Aura Kasih: conocerse, Pantun, Vespa e infidelidad



En el juicio previsto para examinar el caso principal, Atalia estuvo presente acompañada directamente por su equipo jurídico. Se mostró tranquilo y admitió que se sentía aliviado de que se hubiera completado la serie de procesos probatorios. Se dice que se han completado etapas como la presentación de réplicas, duplicados y el examen de testigos.

Atalia presentó a dos testigos que se consideraba que entendían la dinámica de su hogar, a saber, su hermano mayor y su asistente doméstico. La presencia de estos testigos es parte de los esfuerzos para completar el proceso legal antes de que el caso entre a la etapa final.

Mientras tanto, esta vez no se vio a Ridwan Kamil asistiendo al juicio. La ausencia del exgobernador de Java Occidental fue confirmada por el registrador de la Autoridad Palestina de Bandung, Dede Supriadi. Se sabe que Ridwan Kamil sólo está representado por su abogado.

Dede también reveló que los esfuerzos de mediación realizados anteriormente por ambas partes habían fracasado. De hecho, se esperaba que esta mediación pudiera abrir espacios para la reconciliación.

«Según el informe del mediador, en la mediación estuvieron presentes el señor RK y la señora Atalia. Pero al final la mediación no tuvo éxito», dijo Dede.

Sin embargo, Atalia espera que el proceso de divorcio pueda llegar pronto a su punto final. Consideró que la decisión de separarse había sido de mutuo acuerdo por lo que no había necesidad de prolongarse.