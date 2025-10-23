Con respecto al caso de recolección de PBB en el internado islámico Al-Fath Jalen Bekasi, aquí está la respuesta de Purbaya

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, abre su voz sobre el caso del proyecto de ley del impuesto sobre la tierra y la construcción (PBB) a internado islámico Al-Fath Jalen en Bekasi, que facturado por la Agencia de Ingresos del Distrito (Bapenda) local.

La cuestión fue planteada inicialmente por un miembro de la RPD, Rieke Diah Pitalokaquien admitió que estaba furioso con el proyecto de ley de PBB para el internado islámico Al-Fath.

Porque, según él, debería haber excepciones para los objetos fiscales con fines públicos en el sector de la educación no comercial, incluido el internado islámico Al-Fath Jalen.

En respuesta, Purbaya admitió que no conocía los detalles del caso y prometió realizar más comprobaciones sobre el proyecto de ley PBB en cuestión.

«No conozco el caso todavía, lo veré más tarde», dijo Purbaya en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, el jueves 23 de octubre de 2025.

Rieke Diah Pitaloka, Foto: Isra Berlian

Se sabe que Rieke expresó previamente su protesta a través de un vídeo que subió a Instagram, cuando visitó el internado islámico Al-Fath Jalen, cuyo fundador, Kiai Yasin, acababa de morir.

Rieke también pidió al Ministro de Finanzas Purbaya que ayude a resolver este problema.

«Este es el internado islámico de mi hermano, Kiai Yasin… Aún no es tierra firme, de repente alguien vino de la Agencia Regional de Ingresos exigiendo impuestos. ¡Kang Purbaya! ¡Ayuda a Kang Purbaya!» dijo Rieke en la carga del video.

La base jurídica utilizada por Rieke es el artículo 38, apartado 3, de la Ley de Relaciones Financieras entre el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales (Ley HKPD), donde el gobierno regional debería eximir al internado islámico del PBB-P2.

La normativa a la que se refiere Rieke establece que excluye la propiedad, el control y/o el uso de terrenos y/o edificios que se utilicen únicamente para servir a intereses públicos en los ámbitos de la religión, la asistencia social, la salud, la educación y la cultura nacional y que no estén destinados a obtener beneficios.