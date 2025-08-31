Con respecto a las noticias, Sri Mulyani renunció al gabinete, Menko Airlangga abrió su voz

Domingo 31 de agosto de 2025 – 20:27 Wib
Yakarta, Viva – Ministro coordinador de asuntos económicos, Airlangga HartartoDar aclaraciones sobre la noticia que dice que Ministro de finanzas, Sri Mulyani Indrawati, Fracaso Desde su posición.
Después de asistir reunión del gabinete En el complejo del Palacio Presidencial, Airlangga se aseguró de que las noticias de renuncia de Sri Mulyani no fueran ciertas.
«No, no (Retiro)», dijo Airlangga en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, domingo 31 de agosto de 2025.
Airlangga confirmó esto, diciendo que Sri Mulyani también estaba presente en la agenda de una reunión del gabinete dirigida directamente por el presidente Prabowo Subianto.
«La madre (Sri Mulyani) se unió a nuestra reunión», dijo.
Se sabe que anteriormente la casa de Sri Mulyani en el área de Bintaro, Tangerang, fue criada por las masas hasta que fue saqueada el sábado por la noche, 30 de septiembre de 2025.
La noticia del viento que circulaba el domingo 31 de agosto de 2025 dijo que Sri Mulyani se enfrentaría al presidente Prabowo Subianto para presentar su renuncia.
Mientras que otras noticias realmente dijeron que fue el presidente Prabowo quien llamó al ministro de finanzas a Hambalang para pedir una explicación.
