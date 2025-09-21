Con respecto a la suspensión de la detención de Delpedero CS, la policía dio una respuesta increíble

Yakarta, Viva – Estado legal del director de la Fundación Lokataru, Delpedro MarhaenY otros tres activistas todavía están en el centro de atención. Polda Metro Jaya Asegúrese de que hasta ahora los investigadores sigan considerando el asunto de su detención.

División de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, General de Policía de Brigadier Ade Ary Syam IndradiEnfatizar la detención no es una decisión descuidada. Hay varias razones que deben cumplirse antes de que alguien esté completamente detenido.

«La razón de la detención es la consideración objetiva, que van desde evidencia suficiente, preocupándose por escapar, repetir sus acciones, hasta el potencial de eliminar la evidencia», dijo Ade Ary, domingo 21 de septiembre de 2025.

El ex jefe de policía del metro del sur de Yakarta enfatizó que los investigadores aún necesitan una profundización del caso. También es posible que haya un examen adicional de los sospechosos y nuevos testigos.

«La profundización debe ser cuidadosa, minuciosa. Podría haber testigos adicionales, el sospechoso también fue reexaminado. Eso fue parte del proceso de investigación», dijo nuevamente.

Reportado previamente, solicitud la suspensión de la detención Para el Director de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen, ha sido presentado a la Policía Metropolitana de Yakarta.

Esto fue revelado por Maruf Bajammal como el abogado de Delpedro CS. Aun así, no hubo respuesta de la policía con respecto a la solicitud de suspensión de la detención.

«Tomamos la iniciativa y habíamos presentado una suspensión de detención a nuestros clientes. Hasta ahora no ha habido respuesta relacionada con nuestra suspensión, ya sea o no», dijo, el sábado 6 de septiembre de 2025.