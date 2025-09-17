Con respecto a la reforma policial, el jefe de policía nacional confirmó abierto a la evaluación

Yakarta, Viva – Jefe de la policía nacional General Listyo sigit prabowo habló sobre Comité de reforma policial que será formado por el Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto.

Sigit enfatizó que su partido estaba abierto a la evaluación y siempre trató de mejorarse.

«Hasta ahora, hemos hecho un esfuerzo para transformar para mejorar. Esto significa que la Policía Nacional está abierta a la evaluación de los aportes externos para continuar haciendo mejoras para las instituciones en nuestras actividades, así como lo que la comunidad espera», dijo Sigit a los periodistas del Palacio Estatal, Central Jakarta, miércoles 17 de septiembre, 2025.

Sigit también dijo que su partido esperaría la presencia de este comité de reforma policial. Según él, la Policía Nacional estará alerta en el seguimiento de la dirección del gobierno.

«Esperemos, seguramente la Policía Nacional hará un seguimiento de lo que será la política», dijo.

Anteriormente informó, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, planea formar un comité de reforma policial en el contexto de la mejora institucional general y la evaluación de la Policía Nacional.

El plan para establecer el Comité de Reforma de la Policía fue revelado directamente por el Ministro del Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

«Por supuesto, todos amamos a la institución policial, pero, por supuesto, hay algunas cosas que podrían necesitar mejorarse, evaluar y que es común para todas las instituciones», dijo Praseteto a los periodistas en el Palacio Estatal, Central Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Explicó que la composición del comité de reforma policial también estaba siendo compilada por el gobierno. Prasetyo no reveló más sobre la composición de los miembros del comité, solo mencionó que se llenaría de varios círculos.

«Todavía no, el presidente no ha sido nombrado, acaba de compilarse a sus miembros. Muchos», explicó.