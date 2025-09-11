Con respecto a la lesión de Mason Taylor antes del juego de Bills

El Jets de Nueva York recibió una actualización preocupante de lesiones el miércoles 10 de septiembre.

El entrenador en jefe Aaron Glenn reveló que el ala cerrada novata Masón Taylor no practicé debido a una lesión en el tobillo.

Cualquier lesión no es buena, pero el entrenador Glenn confirmó que este era el mismo tobillo con el que Taylor tuvo problemas durante el campamento de entrenamiento.

«Taylor, el hijo del miembro del Salón de la Fama del fútbol profesional Jason Taylor, se perdió poco más de una semana durante el campamento de entrenamiento después de sufrir lo que el equipo dijo que fue un esguince de tobillo alto. Glenn dijo que el problema actual es al mismo tobillo y agregó que el equipo está ‘manejando’ la lesión de Taylor», ESPN’s «, ESPN’s’s. Rich Cemini dicho.

Taylor tuvo un debut tranquilo en el juego Jets vs. Steelers Semana 1

El antiguo producto LSU fue atacado una vez a través del aire, y lo convirtió para 20 yardas de recepción en la Semana 1.

Si bien ese no es el tipo de números que impresionarán a los gerentes de fútbol de fantasía, hay una estadística astuta que podría ser una buena señal de las cosas por venir.

Taylor jugó «54 de 62 instantáneas» y «Ran 19 rutas de pases», que fue la tercera más alta en el equipo, dijo Cimini.

#Chorros Informe de novato: Día de aliento para RT Armand Membou: 26 Snaps de bloqueo de pases, solo 1 Presión de QB, sin penalizaciones. Te Mason Taylor jugó 54 de 62 Snaps. Atrapado 1 pase para 20 yardas. Corrió 19 rutas de pase, tercera más alta en el equipo. – Rich Cimini (@Richcimin) 7 de septiembre de 2025

En otras palabras, si Taylor sigue jugando de esa manera, inevitablemente, verá un aumento en el volumen objetivo. Especialmente considerando las otras piezas ofensivas en el equipo para los Jets.

La clave para los Jets es asegurarse de que esta lesión no persiga durante toda la temporada. Si necesita tiempo para descansar, déjelo descansar, para que pueda ser fuerte cuando sea importante.

Mirando el resto del informe de lesiones para los Jets

Por lo que vale, Cimini proporcionó un contexto adicional sobre la lesión de Taylor.

«Informe de lesiones de Jets: Mason Taylor es el que debe ver. Parecía estar moviéndose bien en el área de rehabilitación, trabajando con el personal de acondicionamiento». Cimini dijo en x anteriormente Twitter.

Si Taylor no puede adaptarse, los chorros tener cuatro Otros alas cerradas en la lista de 53 hombres. Esa lista incluye Bosque, Jeremy Jerks, Stone Smartty Andrew Beck.

Informe de lesiones de Jets: Mason Taylor es el que debe ver. Parecía estar moviéndose bien en el área de rehabilitación, trabajando con el personal de acondicionamiento. #Chorros pic.twitter.com/3tdjghxgxc – Rich Cimini (@Richcimin) 10 de septiembre de 2025

Otros dos jugadores no practicaron el miércoles para los Jets: tackle defensivo Jay Tuffle y corriendo Kene y.

Tufele perdió la práctica, según los jetsDebido a una «enfermedad» Pero Cimini dijo que era por un «asunto personal».

Nwangwu se lastimó los isquiotibiales durante el juego de los Steelers en la Semana 1. El entrenador en jefe Aaron Glenn dijo que todavía estaba siendo evaluado. No se ve bien para el juego del domingo contra el Bills de búfalo.

Otros tres jugadores para ver a los Jets fueron listados como participantes limitados en la práctica. Ese grupo incluyó tackle ofensivo veterano Chukwuma Okorafor (mano), esquinero Michael Carter II (hombro) y equipos especiales as Marcelino McCrary-Ball (becerro).