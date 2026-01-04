¿Con quién jugarán los 49ers a continuación? Calendario de playoffs, oponente y fecha

Getty

El 49ers de San Francisco se dirigen a los playoffs de la NFL, pero después de la derrota del sábado por la noche por 13-3 ante los Halcones Marinos de Seattlesu oponente comodín, el puesto de cabeza de serie y el puesto de inicio todavía están en el limbo de cara al domingo.

Aquí está el punto de presión: según NFL.com, los 49ers aterrizarán como el sembrado No. 5 o 6 de la NFC, y ese cambio se reduce al resultado Rams-Cardinals del domingo.

Detalles clave (respuestas rápidas)

Fin de semana comodín: del 10 al 12 de enero



Sembrado de los 49ers: No. 5 si el carneros perder; No. 6 si ganan los Rams



Por qué es importante: El N° 5 probablemente sortee al ganador de la NFC Sur; El No. 6 atrae el puesto No. 3 de la NFC



Horarios oficiales de los juegos: esperados el domingo por la noche una vez que el grupo esté completamente establecido



El próximo oponente de los 49ers: ¿contra quién jugará San Francisco en los playoffs de la NFL?

El próximo oponente de los 49ers depende de si terminan en el puesto 5 o 6.

Si San Francisco es el sembrado No. 5: los 49ers están alineados para un viaje por carretera para enfrentar al campeón de la NFC Sur en el enfrentamiento 4 contra 5.

Si San Francisco es el sembrado No. 6: los 49ers se enfrentarían al sembrado No. 3 de la NFC, que según Fox Sports será el Águilas de Filadelfia o los Chicago Bears según los resultados de clasificación del domingo.

La pieza de la NFC Sur también sigue sin resolverse. Fox Sports expuso el caos: si el Halcones ganan, los Panthers ganan la división; si los Saints ganan, los Buccaneers se lo llevan.

Calendario de playoffs de la NFL: la ronda de comodines comienza el sábado 10 de enero

El NFL ya está fijado en el calendario: el fin de semana de comodines se realizará del 10 al 12 de enero, seguido de la Ronda Divisional del 17 al 18 de enero y los juegos por el título de conferencia el 25 de enero.

Mientras que el equipos no se confirmará hasta el domingo por la noche, se espera que la liga elimine el calendario completo de playoffs el domingo por la noche, probablemente durante el último partido del fin de semana, una vez que se establezcan los últimos cabezas de serie restantes.

Las franjas horarias están básicamente fijadas (el “quién juega cuándo” es lo que cambia):

Sábado, enero 10:4:30 pm ET, 8:15 pm ET



Domingo 11 de enero: 1 pm ET, 4:30 pm ET, 8:15 pm ET



Lunes, 12 de enero: 8:15 pm ET



Lo que cambió para los 49ers después del partido de los Seahawks

SLa victoria de Eattle hizo más que conquistar la NFC Oeste.; empujó a San Francisco al modo de “hacerlo por las malas”. Los Seahawks limitaron a los 49ers a tres puntos y aseguraron el primer puesto de la NFC, mientras que los 49ers terminaron 12-5 y ahora esperan los efectos del domingo.

Una cosa más a tener en cuenta antes del fin de semana de comodines: el hombro de Brock Purdy. El San Francisco Chronicle informó Purdy recibió un duro golpe en la última jugada ofensiva, y Kyle Shanahan lo llamó un «aguijón», y Purdy dijo que su hombro izquierdo «se iluminó» pero que se sintió bien después.

Más allá de la siembra, la mayor pregunta para San Francisco es la salud. El aguijón del hombro izquierdo de Purdy será el titular hasta el primer informe de práctica, especialmente sin una semana de descanso para sanar. Sin embargo, los fanáticos de los 49ers estarán ansiosos por ver si Trent Williams se recupera de una lesión en el tendón de la corva y si Ricky Pearsall puede salir al campo durante los playoffs. Vigilar el tobillo de George Kittle también será una de las principales preocupaciones. Los 49ers también estarán atentos a su informe de lesiones para detectar cualquier etiqueta “limitada” al final de la temporada en posiciones de habilidad y a lo largo de la línea ofensiva, los lugares que determinan si pueden ganar como visitantes en enero.