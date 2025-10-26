¿Con quién está casado el QB de los Steelers?

Como alguien que ha vivido 20 años en el foco público, no hay mucho sobre Aarón Rodgers‘vida personal que el público no conoce. Sin embargo, el Acereros de Pittsburgh El matrimonio del mariscal de campo sigue siendo un misterio.

Anteriormente, las citas de Rodgers habían sido muy publicitadas con algunas personas importantes de su pasado. Sin embargo, cuando se presentó en el campo de entrenamiento de los Steelers con un anillo de bodas a pesar de que no había rumores reales de ningún tipo, los periodistas tuvieron que preguntar si fuera siquiera un anillo de bodas.

Lo fue, confirmó Rodgers, revelando que se casó durante la temporada baja. Con quién se casó sigue siendo un poco incierto, aunque sólo podemos suponer que se casó con una mujer llamada Brittani, alguien a quien mencionó anteriormente en entrevistas como su novia.

La esposa de Aaron Rodgers, Brittani, es «la indicada», dice el mariscal de campo de los Steelers

Rodgers, que ha preferido mantener su vida personal lo más privada posible en los últimos años de su carrera, no ha ofrecido muchos detalles sobre su relación con Brittani. Sin embargo, él insiste en que ella ha cambiado completamente su vida. en un entrevista con NFL Network A finales de julio, Rodgers habló elogiosamente sobre la vida matrimonial.

«Cuando conoces a la persona adecuada y estás con la persona adecuada, todo tu mundo cambia en un segundo», dijo Rodgers. NFL Kyle Brandt de Network en el campo de entrenamiento de los Steelers este verano. «Tener a esa persona que te ama incondicionalmente detrás de escena, no hay mejor sentimiento. Tengo la esposa más increíble. Realmente la amo. Estoy muy agradecido de tenerla a mi lado al final. Cuando tienes esa estabilidad y ese rock detrás de ti en la casa, sientes que puedes hacer cualquier cosa».

También parece que Brittani prefiere permanecer en las sombras, al menos por ahora. como reveló Rodgers este verano en un episodio de «The Pat McAfee Show». Fue durante una entrevista en diciembre reveló su nombre pero no ofreció mucho más.

«Es una sociedad enferma, ¿no? Viví en el ojo público durante 20 años. Tuve una relación pública. ¿Cómo funcionó? Ahora estoy con alguien que en privado, que no quiere estar en el ojo público, no se registró para ser una celebridad».

Las citas pasadas de Aaron Rodgers llevaron a la privacidad con su esposa

Eso, como aludió Rodgers, es un cambio radical en comparación con su pasado. La relación más destacada de Rodgers se produjo con la famosa piloto de carreras Danica Patrick. Salieron durante unos dos años antes de romper en 2020. Eso no terminó bien; Patrick afirmó después de la separación. que Rodgers era «emocionalmente abusivo».

Rodgers luego salió con la actriz Shailene Woodley. Aparentemente eso no fue tan malo como la ruptura de Patrick, al menos no para Rodgers en comparación con Woodley. Si bien Rodgers ha guardado silencio sobre cómo sucedió todo, Woodley dijo en 2024 que «no he compartido mucho sobre mi relación con Aaron porque siempre me hace llorar», dijo a la revista Outside, según People.com. «… No estuvo bien. Pero fue hermoso».

Ah, y además, Rodgers salió con la actriz Olivia Munn, una relación que fue en gran parte culpado por su actual ruptura con su familia en la biografía de Ian O’Connor del cuatro veces MVP.

Eventualmente, Rodgers aprendió una lección.

«No me hice ningún favor con algunas de las chicas con las que salí después de eso y que estaban en el ojo público», admitió Rodgers en un documental de Netflix sobre su vida en 2024, según People.com.

Como tal, puede que pase un tiempo antes de que sepamos más sobre Brittani.