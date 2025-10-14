VIVA – Selección Nacional Tanjung Verdeel país de origen del defensa del PSM Makassar Yuran Fernandeshizo historia de oro en el mundo del fútbol. Este pequeño país de la costa occidental de África ha confirmado oficialmente un lugar en Copa del Mundo 2026convirtiéndose en el segundo país más pequeño de la historia en participar con éxito en el torneo cuatrienal más prestigioso del mundo.

Cabo Verde consiguió billetes para Estados Unidos, Canadá y México tras una convincente victoria por 3-0 sobre Eswatini. Los goles de Dailon Rocha Livramento, Willy Semedo y Stopira aseguraron una victoria que fue celebrada por todos los caboverdianos. De hecho, el Gobierno nacional otorgó un permiso de trabajo de media jornada para que los vecinos pudieran presenciar este histórico partido.

El éxito de Cabo Verde no llegó instantáneamente. Una de las principales claves de su éxito es la estabilidad como entrenador. Desde 2020, este equipo es dirigido por Pedro “Bubista” Leitao Brito, figura reconocida por construir equipos con disciplina y continuidad.

La constancia de Bubista a la hora de liderar el equipo hace que la plantilla de los Blue Sharks sea cada vez más sólida año tras año. La mayoría de los jugadores caboverdianos también han hecho carrera en el extranjero, aportando experiencia y profesionalismo que han ayudado al equipo a crecer rápidamente.

“La motivación para ser primeros y mantenerlo es muy importante”, afirmó el defensa Roberto Lopes, destacando el espíritu de lucha de su equipo en la fase de clasificación.

Aunque según la FIFA sólo ocupa el puesto 70 del mundo, Cabo Verde tuvo un desempeño extraordinario en la ronda de clasificación. Terminaron en lo más alto del Grupo D de la zona africana, cuatro puntos por delante del gigante Camerún, que tuvo que conformarse con el segundo lugar después de empatar 0-0 ante Angola.

Este resultado es también el mayor logro en la historia del fútbol caboverdiano, que apareció por primera vez en la escena internacional el 19 de abril de 1978, cuando se enfrentó a Guinea.

Esta victoria fue bienvenida como una fiesta nacional. Miles de personas llenaron los estadios y las calles para celebrar los extraordinarios logros de su equipo favorito. Incluso el Presidente de Cabo Verde estuvo presente para presenciar esta histórica victoria.

En poco tiempo, Cabo Verde se convirtió en un símbolo de inspiración para otros pequeños países de África. Con una población de sólo 524.000 habitantes, han demostrado que el trabajo duro, la estabilidad y un espíritu inquebrantable pueden llevar a un país pequeño al escenario mundial.