Con más de 85 millones de visitas, Shopee Champion of MIPYMES avanza hacia la prueba de clase de que las verdaderas historias de MIPYMES pueden inspirar a muchas personas

VIVA – tienda Hotshot MIPYMES Naik Class, el primer reality show de MIPYMES disponible en formato de serie web en YouTube Shopee Indonesia, cerró sus seis episodios con una respuesta positiva del público. Desde su estreno, este programa atrajo inmediatamente la atención del público gracias a su combinación de historias inspiradoras, drama de competencia empresarial y un fuerte mensaje de empoderamiento. Hasta el final de la transmisión, este programa logró registrar más de 85 millones de visitas y más de 25 mil me gusta y comentarios en YouTube Shopee Indonesia. Este resultado hace Shopee Campeón de actualizaciones para MIPYMES como una de las webseries locales que llama la atención y es aceptada en el corazón del público.

El entusiasmo de la audiencia continúa aumentando con cada episodio. Incluso el episodio final registró más de 18 millones de visualizaciones, lo que indica el gran interés del público que persistió hasta el final de la emisión. No sólo es popular, sino que la interacción de la audiencia en cada episodio también es extraordinariamente alta, con miles de comentarios y me gusta inundando la columna de YouTube.

Muchos espectadores admitieron que se sintieron inspirados por el entusiasmo y la determinación de los empresarios de las MIPYMES que presentaron historias reales de lucha llenas de emoción y motivación, como se ve en la columna de comentarios de Shopee Indonesia en YouTube, que estaba llena de expresiones de apoyo y agradecimiento de los internautas. Cada transmisión no sólo provoca admiración, sino que también despierta un sentimiento de orgullo por la creatividad y el poder de lucha de los niños de la nación que se atreven a innovar y continúan esforzándose por ascender en clase.

Más de 1.300 MIPYMES de varias ciudades de Indonesia se registraron en este evento para tener la oportunidad de avanzar de clase y ampliar el alcance de sus negocios. Entre los miles de solicitantes, se seleccionaron los 20 mejores finalistas, quienes luego se sometieron a 6 desafíos comerciales diferentes, que iban desde pruebas de creatividad de marca, estrategias de marketing digital hasta habilidades de presentación comercial frente a jueces profesionales. Los finalistas compitieron por un capital empresarial por un valor total de mil millones de rupias y el prestigioso título de «Campeón de las MIPYME», que es un símbolo del entusiasmo y el poder de lucha de los actores empresariales indonesios que continúan desarrollándose junto con el ecosistema digital.

A lo largo de su recorrido, este programa muestra diversos momentos memorables y virales en las redes sociales. En el episodio 3, los finalistas tuvieron el desafío de crear video marketing creativo en varios lugares con condiciones llenas de sorpresas, que iban desde la aparición de serpientes en el lugar de la piscina hasta demandas de permisos de ubicación por parte de las fuerzas de seguridad que obligaron a los participantes a improvisar en medio de la presión del tiempo. Hasta que el que más se habló fue en el episodio 5, cuando Micheal de Maritim Bag se puso nervioso al hacer el discurso de ascensor y pidió repetirlo hasta la mitad. Ese momento provocó una firme respuesta de Daniel Mananta con la ya icónica frase: «En el mundo real, no hay repetición». Las escenas de este desafío son destacadas porque representan las presiones reales del mundo empresarial y, al mismo tiempo, brindan valiosas lecciones sobre la confianza en uno mismo y la fortaleza mental.