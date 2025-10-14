Con la vida amenazada, el presidente de Madagascar se esconde tras el golpe militar

AntananarivoVIVA – Presidente Madagascar, andry rajoelina afirmó haber huido del país temiendo por su seguridad después golpe de estado militar que se unieron a las masas de manifestantes antigubernamentales.

Sin embargo, Rajoelina no anunció que renunciaría a su cargo en un discurso transmitido en las redes sociales el lunes por la noche desde un lugar no revelado.

El hombre de 51 años se ha enfrentado a protestas antigubernamentales lideradas por la Generación Z durante semanas, que llegaron a un punto crucial el sábado cuando una unidad militar de élite de la Administración de Personal del Ejército (CAPSAT) expresó su apoyo a las manifestaciones antigubernamentales y pidió la dimisión del presidente y otros ministros.

CAPSAT es una unidad militar que jugó un papel importante al colocar a Rajoelina al mando de Madagascar en el golpe de 2009 en ese país.

El ejército de Madagascar se une a los manifestantes antigubernamentales

Esto llevó a Rajoelina a decir que en la isla del Océano Índico se estaban realizando intentos ilegales de tomar el poder y que ese era el motivo para abandonar el país.

«Me vi obligado a buscar un lugar seguro para proteger mi vida», dijo Rajoelina en su discurso nocturno, que también debía ser transmitido por la televisión de Madagascar pero fue pospuesto durante horas después de que los soldados intentaron tomar el control de los edificios de transmisión estatales, dijo la oficina del presidente. el guardián, Martes 14 de octubre de 2025.

El discurso finalmente fue transmitido en la página oficial de Facebook del presidente, pero no en la televisión nacional.

Estos fueron los primeros comentarios públicos de Rajoelina desde que su unidad militar CAPSAT se volvió contra su gobierno en un golpe de estado y se unió a miles de manifestantes que se manifestaron en la plaza principal de la capital, Antananarivo, durante el fin de semana.

Rajoelina pidió el diálogo «para encontrar una salida a esta situación» y afirmó que se debe respetar la Constitución. No dijo cómo salió de Madagascar ni dónde se encontraba.

El domingo, CAPSAT nombró un nuevo jefe del ejército, horas después de que Rajoelina denunciara su apoyo a los manifestantes como un «intento ilegal de tomar el poder».

Rajoelina fue presidente primero de 2009 a 2014 antes de regresar al poder en 2023. Quedó cada vez más aislado después de perder el apoyo de una unidad militar clave que se unió a miles de jóvenes activistas conocidos como «Gen Z Madagascar» para protestar contra la corrupción y la pobreza.